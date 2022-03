Clarissa Selassiè, Giacomo Urtis e Gianluca Costantino, foto hot in intimo/ Il web…

Clarissa Selassiè, Giacomo Urtis e Gianluca Costabile infiammano il web poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle Selassiè, nonostante sia stata eliminata dal reality show ormai tre mesi fa, continua ad essere la protagonista di numerose dinamiche. Dopo aver scritto una lettera di scuse a Katia Ricciarelli per la reazione che ha avuto dopo la sua eliminazione, Clarissa ha deciso di mettere da parte il gioco e godersi la vita quotidiana.

Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni incontra e approva Alessandro Basciano/ "Uomo speciale"

Tra un impegno e l’altro, Clarissa Selassiè trascorre diverso tempo con gli amici. Tra questi c’è sicuramente Giacomo Urtis con cui si è mostrata in una posa decisamente bollente sui social. Nella foto che, in poco tempo, ha scatenato il web, Giacomo e Clarissa, tuttavia, non sono soli. Con loro c’è anche Gianluca Costabile.

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli l’attacca "Ora è irriconoscibile"/ "Prima era pulito e non fumava...

La foto bollente di Giacomo Urtis, Clarissa Selassiè e Gianluca Costabile che sta infiammando il web

In intimo, con il fisico in mostra, Giacomo Urtis, Clarissa Selassiè e Gianluca Costabile dividono il web. Nella foto in questione pubblicata dalla pagina Instagram “Mondoreality”, Giacomo e Gianluca indossano uno slip mostrando gli addominali scolpiti. Reggiseno e slip, invece, per Clarissa che, tra i due ex vipponi, mette in mostra le gambe e il fondoschiena perfetto.

La foto ha scatenato i commenti degli utenti. C’è chi considera l’immagine troppo hot e chi, invece, vede semplicemente tre amici che si divertono a mostrare la loro bellezza davanti all’obiettivo. E voi, cosa pensate della foto qui in basso?

Lulù, lite con Barù:“Ma che ca*zo devo dire?”/ Piange per Bortuzzo e urla "perché è andato via Manuel?"





© RIPRODUZIONE RISERVATA