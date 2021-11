Clarissa Selassié, Grande Fratello Vip 2021/ Separata dalle sorelle rischia l’oblio?

Dopo le critiche ricevute da Lulù durante le scorse puntate del Grande Fratello Vip 2021 Clarissa Selassié e Jessica hanno iniziato ad essere insofferenti nei confronti della sorella. Anche gli altri concorrenti della casa hanno avanzato a gran voce la possibilità di vedere le tre sorelle Selassié separate come tre singole concorrenti al fine di avere una nomination più obiettiva. Alfonso Signorini sembra aver accettato le loro richieste e durante la scorsa puntata ha annunciato che presto il gruppo delle tre sorelle verrà sciolto.

La divisione delle tre sorelle Selassié potrebbe portare numerosi vantaggi a Clarissa e Jessica al contrario di Lulù che ne potrebbe uscire molto svantaggiata, infatti, nelle scorse puntate le tre sorelle sono finite in nomination proprio a causa sua. Clarissa Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha dimostrato di avere un legame con Sophie Codegoni, nonostante negli ultimi giorni l’abbia tradita, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, entrambi in nomination nella puntata di venerdì, che grazie al biglietto di ritorno della showgirl si è conclusa senza nessuna eliminazione.

Clarissa Selassié rischia di essere dimenticata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021?

Sia Clarissa Selassié che Jessica adesso hanno bisogno di mostrarsi a tutti i concorrenti e al pubblico da casa per quello che sono per non essere indifferenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Adesso Clarissa sembra molto serena e contenta di avere al suo fianco sia Miriana Trevisan che Sophie Codegoni con le quali sembra trovarsi molto bene e sicuramente avrà modo di far vedere la sua vera personalità dopo essere stata messa in ombra da Lulù.

Intanto Clarissa, Sophie e Miriana indagano sulla presenza dei nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso questa sera all’interno della casa del reality. Le tre sono convinte che qualcuno si nasconda all’interno della Love Boat, le loro convinzioni sembrano trovare un fondo di veridicità, soprattutto nel momento in cui Miriana Trevisan appoggiando l’orecchio al muro, sembrava sentire qualcosa ed è subito partita la musica all’interno della casa.

