Clarissa Selassiè ha un nuovo fidanzato?/ “Antonio manipolato da Nathalie e Delia”

Clarissa Selassiè è tornata ospite della live-stream “Casa Chi“. Intervistata dai colleghi Rosalinda Cannavò, Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha speso qualche parola nei confronti di Antonio Medugno, attuale concorrente, inquilino a Cinecittà: “Antonio? Il mio ex? Non lo so… tecnicamente non ci siamo mai…però è complicata perché io ero single, anche lui ma io frequento un altro ragazzo e non so cosa possa succedere, ho un po’ paura“. A questo punto la domanda è sorta spontanea. A proposito del suo nuovo ragazzo Clarissa Selassiè ha dichiarato: “Chi sto frequentando? Non può uscire questo nome altrimenti Antonio non mi parla mai più anche perché lui è molto geloso, vediamo… Quando ho dato l’ultimo bacio? Venerdì notte…com’era? Carino dai, passabile”.

Clarissa Selassiè “Antonio si è fatto manipolare”

Clarissa Selassiè nonostante abbia rivelato di essere già in frequentazione con un altro, nuovo ragazzo, ha comunque speso parole di affetto nei confronti di Antonio Medugno. In particolare, la princess (fake?) è tornata su quanto capitato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6: “Mi è dispiaciuto per le nomination di Antonio ma si è fatto manipolare da Nathalie e Delia ed io temevo questo. Alle donne adulte lui piace. Non credo che si meriti più degli altri perché ci sono persone che stanno dentro da sei mesi ed hanno fatto un bel percorso. Io mi sono espressa per salvare Miriana”. Antonio Medugno ha brillantemente superato le due nomination della scorsa serata, le quali hanno decretato le eliminazioni di Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano.

