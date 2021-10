Clarissa Selassié/ Incoraggia la sorella Lulù con Manuel Bortuzzo: è una strategia per il GF Vip?

Clarissa Selassié: pace tra la sorella Jessica e Jo Squillo

Nei giorni scorsi Clarissa Selassié e le sorelle sono state protagoniste di un’accesa discussione con Jo Squillo, sulla gestione del turno di cucina. Jessica ha rivelato che le è arrivata voce che Jo non volesse sua sorella Lucrezia all’interno del loro gruppo di cucina, senza però fare il nome del Vip che le ha dato questa informazione: “Non mi permetterei mai di riferire cose che ho interpretato”, ha detto la principessa rispondendo alle domande di Jo. “Se si va avanti per infamare le persone evidentemente c’è una strategia”, ha risposto risentita la dj.

Jessica ha voluto specificare che la Nomination rivolta a Jo non era comunque motivata da questa circostanza, mentre Clarissa ha cercato di mediare spiegando di essere dispiaciuta se tra le due donne si è creata una certa tensione in questi giorni. “Tu non vuoi essere protagonista. Le nostre energie si devono unire”, ha detto la giovane principessa a Jo, capendo il suo comportamento e evitandola a stringersi in un abbraccio anche con Jessica.

Sui social, però, criticano Clarissa Selassié per il modo in cui sembra ancora incoraggiare la sorella Lulù sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo: “Clarissa se la deve smettere… Perché dove Jessica cerca di aprire gli occhi Clarissa invece crede alle ca*zate di Lulù e la carica… Fa solo il suo male…”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Abbastanza evidente che tranne Clarissa nessuno crede più li dentro a mezza parola di Lulù su Manuel. Ieri sera la chiacchierata tra Jessica e Sophie è sta emblematica; i ragazza hanno capito la situazione”. Secondo altri, la più piccola delle sorelle Selassié asseconderebbe Lulù solo per strategia: “Clarissa comunque sembra esser interessata alla storiella tra Lulù e Manuel per garantirsi la finale. Le tre sorelle secondo me sono furbe furbe da far paura”.

