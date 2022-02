Clarissa Selassiè insulta Katia Ricciarelli “Vaffanc*lo brutta strega”/ Signorini furioso “è inaccettabile”

L’uscita di Katia Ricciarelli dalla Casa del Grande Fratello Vip era attesa da molti spettatori. La cantante, d’altronde, ha suscitato apprezzamenti ma anche molte critiche e polemiche nei mesi della sua permanenza, rendendola una dei personaggi più discussi dell’intera edizione. Molti gli scontri in Casa in particolare con Miriana Trevisan e le sorelle Selassiè che l’hanno anche accusata di razzismo.

Alfonso gela Katia: "Pippo Baudo non ne ha voluto sapere"/ "Se la tira e..."

È proprio appoggiandosi su tale accusa che Clarissa Selassiè, l’unica delle sorelle fuori dalla Casa, è letteralmente sbottata su Instagram, pubblicando una serie di messaggi molto pesanti contro la Ricciarelli. Messaggi che sono finiti in diretta sotto l’occhio di Alfonso Signorini, lì al fianco della Ricciarelli appena entrata in studio.

Manila Nazzaro: "Katia Ricciarelli? Era tutto finto"/ "Amicizia perché le servivo..."

Clarissa Selassiè insulta Katia Ricciarelli e scatena l’ira di Signorini: “Maleducata!”

Ma cosa ha scritto Clarissa Selassiè in questi messaggi? Nel primo la minore delle tre sorelle dice: “Ma vaffanc*lo va, una clown!” Poi prosegue: “Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire”, scrive dunque prima dell’esito del televoto. Poi, a esito arrivato, esulta: “Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista!” Un comportamento che Signorini ha definito in diretta indice di una grande maleducazione, facendolo notare anche alle sorelle in Casa. La stessa Katia ha commentato, sorridendo, a tono: “Questa ragazza non ha intelletto nel suo cervello!”

Katia Ricciarelli ha bestemmiato al GF Vip?/ Jessica svela tutto, la regia stacca!





© RIPRODUZIONE RISERVATA