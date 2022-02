Clarissa Selassiè “Jessica e Barù? Non c’è amore”/ “Sono arrapati? Se si strusciano…”

Clarissa Selassiè continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 2021 nonostante sia stata eliminata circa due mesi fa. Attraverso post e diretta su Instagram, riesce a creare numerose dinamiche. Sempre in prima fila per difendere le sorelle, Clarissa Selassiè, nel corso dell’ultima diretta Instagram, ha parlato del rapporto tra Jessica e Barù. Quest’ultimo, durante una chiacchierata con Alessandro Basciano, ha fatto intuire di voler mettere un freno per evitare di illudere Jessica e farla soffrire. Clarrisa, commentanto la situazione tra la sorella e il nipote di Costantino Della Gherardesca, ha esortato tutti a prendere la situazione con più leggerezza.

Lulù "senza Manuel penso a mio padre che sta male"/ Clarissa "attaccata perhè fragile"

Secondo la più piccola delle sorelle Selassiè, infatti, non occorre farsi film su quello che accadrà tra Jessica e Barù tra i quali, stando a quello che racconta Clarissa, non c’è alcun tipo di sentimento che possa essere definito amore.

Clarissa Selassiè: ecco cosa pensa di Jessica e Barù

“Jessica e Barù? Se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù, ben venga se vuole divertirsi. Penso che lei l’abbia capito che non c’è un interesse simile all’amore da parte di nessuno dei due”, esordisce Clarissa. “Jessica è una ragazza di 27 anni e sono cinque mesi che sta lì dentro. Lui è lì da due mesi: non saranno arrapati?“, chiede Clarissa ai propri followers.

Clarissa Selassiè contro Soleil Sorge/ "Si sente la regina e cerca clip. Delia..."

“Non si possono strusciare? Non fanno del male nessuno. Penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come scopare sotto le coperte e limonarsi persone sposate. Jessica vuole divertirsi? Facciamoglielo fare. Non ci dev’essere nessuna coppia. Jessica merita di più? Sì”, aggiunge ancora Clarissa che poi conclude così – “Si conoscono da due mesi. Anch’io non riesco ad aprirmi con una persona dopo due mesi. Non tutti sono Lulù e Manuel“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA