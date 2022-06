Clarissa Selassié, la stoccata social/ Critiche al gossip dopo la festa di Lulù?

Lulù Selassié, la festa di compleanno è un flop? Scoppia il polverone mediatico

È esploso il caso sulla festa di compleanno di Lulù Selassié, celebratasi a Napoli. L’ex gieffina, assieme alle sorelle Clarissa e Jessica, ha infatti voluto fare le cose in grande chiedendo disponibilità a un hotel di lusso della città per una mega festa, tra musica, divertimento e una marea di invitati. Tuttavia, stando a quanto riportato dal portale The Pipol Gossip, alla festa si sarebbero presentati pochissimi ospiti, trasformando il grande evento della Princess in un ipotetico flop.

“Dei cinquanta invitati previsti, (tra i quali anche diversi ex gieffini) se ne sono visti ben pochi. I fotografi vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite” ha scritto la pagina Instagram, provocando anche l’irritazione dei fan che hanno difeso le sorelle Selassié a spada tratta. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si è presentata solamente Federica Calemme ma, oltre a lei, anche altri importanti ospiti non sono voluti mancare al party in pompa magna organizzato dalle Princess.

Il giorno dopo la festa e le polemiche, ci ha pensato Clarissa Selassié a zittire i gossip con una Instagram story piuttosto eloquente. L’ex gieffina ha condiviso sul proprio profilo un messaggio che, sebbene formulato con parole ed emoji messe insieme in stile rebus, non lascia spazio a particolari interpretazioni: “Quando il cu*o brucia, la lingua sparla“. Non è dato sapere se il messaggio sibillino sia indirizzato proprio al post di The Pipol Gossip, tuttavia le probabilità sono alte considerato il marasma mediatico di queste ultime ore.

D’altronde il giallo sulla festa di Lulù Selassié era incominciato a inizio giugno quando, il 9 del mese, la Princess avrebbe dovuto dare la sua festa di compleanno ufficiale. Festa però rimandata poiché, stando ai rumors circolanti sul web, moltissimi invitati avrebbero dato forfait all’ultimo. Dalle dirette interessate non sono arrivate conferme né smentite, eppure il messaggio social di Clarissa sul polverone di questi giorni pare inequivocabile.













