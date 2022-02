Clarissa Sélassié punita dagli autori del Gf vip?/ L’attacco a Katia Ricciarelli le costa caro…

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, esplode il giallo sull’assenza di Clarissa Sélassié dallo studio del reality. La princess dai capelli shatushati fa in queste ore sapere ai fan e non di non essere stata ancora invitata a prendere parte ai prossimi appuntamenti tv del reality, a differenza di come di consueto accade per gli ex gieffini, chiamati in studio in qualità di ospiti d’eccezione. Il che, intanto, desta tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico, e c’è chi -nel web – è pronto a scommettere che la produzione Mediaset abbia posto un veto ai danni di Clarissa, alla luce di una querelle esplosa nella Casa, che la vede indirettamente protagonista.

Grande Fratello Vip, Clarissa Sélassié grande assente in studio: il caso

Il prossimo 14 marzo 2022, su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande fratello vip in corso, e intanto, quando è ormai fuori dal gioco Mediaset, Clarissa Sélassié è al centro dell’attenzione mediatica per la sua assenza in studio che si è verificata negli ultimi due appuntamenti tv del reality, di cui l’ultimo andato in onda giovedì 24 febbraio 2022, su Canale 5. Seppur risultata grande assente, in occasione della diretta Clarissa ha rubato la scena ai gieffini rilasciando un attacco social a Katia Ricciarelli, poi stigmatizzato dal conduttore Alfonso Signorini, al grido di “brutta strega!”. Il motivo? E’ ormai risaputo che tra la soprano (ultima eliminata dal reality, ndr), l’ex gieffina Clarissa e le sorelle gieffine Lulù (con cui Manuel Bortuzzo ha in cantiere dei sogni importanti, ndr) e Jessica Sélassié non scorra buon sangue, soprattutto dal momento che quest’ultima ora accusa la soprano di essere complice della diffamazione mossa ai danni della sua famiglia, nella Casa, da Nathalie Caldonazzo. E l’assenza di Clarissa dallo studio del reality, intanto, accende la curiosità dei telespettatori, che sui social chiedono non a caso spiegazioni alla princess interessata.

Clarissa Sélassié si apre sull’assenza dal Grande fratello vip

In replica alle curiosità del web, rispetto alla sua assenza dal Grande fratello vip in corso, Clarissa Sélassié in persona rilascia in queste ore una diretta social in cui preannuncia di non essere stata ancora chiamata dalla produzione Mediaset a prendere parte alle prossime dirette del reality, mentre si avvicina la puntata prevista per il 28 febbraio 2022. Un messaggio che, intanto, lascerebbe pensare all’occhio pubblico che Mediaset sul conto della princess possa aver stabilito una punizione o in alternativa un veto, estromettendola dal parterre degli ospiti previsti nello studio del programma dei vipponi, in qualità di ex gieffina. Ma sarà davvero così? Dietro il presunto vieto potrebbe celarsi -come si segnala inoltre nel web- la querelle che vede Jessica Sélassié, ora, minacciare nella Casa di voler adire le vie legali contro Nathalie Caldonazzo e Katia Ricciarelli, accusando quest’ultime di diffamazione mossa ai danni della loro famiglia reale.

Nel frattempo, lontana dai riflettori della tv, Clarissa Sélassié è tornata alla sua vita di sempre, ed ha raggiunto la città di Napoli. Che la princess possa presto tornare a calcare lo studio del reality dei vipponi? Staremo a vedere.

