Clarissa Selassié rompe il silenzio: “Ecco i video di Manuel Bortuzzo“

Clarissa Selassié non è rimasta in silenzio dopo la condanna per stalking della sorella Lulù, che secondo le parole di Manuel Bortuzzo, avrebbe assunto comportamenti ossessivi negli ultimi anni, ai danni della sua privacy e serenità. Ebbene, dopo la notizia della condanna Clarissa Selassié è subito intervenuta sui social mostrando le prove di quanto ha sempre sostenuto, ovvero che il nuotatore è stato contraddittorio con le parole e con i fatti. Andiamo a scoprire cos’ha dichiarato.

Tra le prime smentite di Clarissa Selassié, quella secondo cui la storia di Manuel Bortuzzo e della sorella Lulù fosse finita ad Aprile. Lei ha pubblicato un video risalente al 2 novembre, dimostrando che i due erano ancora insieme. Nella clip si vede l’atleta seduto sul letto a chiacchierare con le tre sorelle, mentre in un secondo video datato nello stesso giorno, si vede Manuel che cammina in piena notte con le ragazze in tutta serenità. Clarissa Selassié continua, pubblicando altri video per dimostrare che Manuel Bortuzzo secondo lei sta dicendo il falso. Andiamo a scoprire cos’altro ha postato.

Clarissa Selassié: “Non permetterò mai più a nessuno di…”

In difesa della sorella Lulù, Clarissa Selassié ha voluto parlare ai fan su Instagram portando a suo dire prove contro ciò che ha dichiarato Manuel Bortuzzo. Oltre ai video delle tranquille chiacchierate del nuotatore, la ragazza ha pubblicato anche una clip che mostra lui mentre suona un brano di Ultimo alla chitarra. Poi si è rivolta ai follower: “Ho un carattere sicuramente particolare ma non permetterò mai più a nessuno di calpestare e calunniare il nome della mia famiglia o delle mie sorelle.“, dice la ragazza, ringraziando i fan per essergli stati vicini in questo periodo molto difficile.

Clarissa Selassié continua promettendo ai seguaci di rispondere presto a tutte le loro domande, e svela di avere prove che verranno messe all’interno dell’appello, motivo per cui non potrà mostrare tutto. Poi fa un’altra promessa, dicendo di essere sicura che nei giorni a venire i fan scopriranno tante cose inedite: “Credetemi che ne vedrete delle belle“, confessa, “Giusto questo, ci tengo ad augurarvi buona domenica. Ci vediamo in questi giorni“. Curiosi di scoprire quali sono le altre smentite?