Clarissa Selassiè rivelazioni choc su Lulù/ “Ha bisogno della psicologa, a 15 anni violentata e molestata”

Clarissa Selassié nella serata di ieri si è ritrovata a parlare all’interno della stanza blu con altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. La ragazza ha confessato ai suoi coinquilini di essere preoccupata per sua sorella Lucrezia, soprattutto per la situazione che la vede legata sentimentalmente a Manuel Bortuzzo, e tra una conversazione e l’altra Clarissa si è lasciata sfuggire anche dei segreti del passato di Lulù che stanno facendo discutere tutto il web per la poca riservatezza da parte della Principessa nei confronti di sua sorella.

Clarissa ha confessato: “Lulù ogni piccolo problema lo butta sugli altri” e quando Manila Nazzaro ha domandato se la ragazza avesse fatto qualche incontro con la psicologa del programma sua sorella ha risposto: “Si, qualche volta l’ha fatto. A lei fuori da qua già la seguono. Il fatto che lei qua dentro non riesce a parlarci tutti i giorni è grave, perché ne ha davvero bisogno. Le dicono: oggi non c’è. Però poi così ne risente una persona. La sua salute mentale…”.

Ormai in preda alle chiacchiere Clarissa Selassié ha continuato a rivelare ai suoi compagni alcuni dettagli molto privati che riguardano il vissuto di sua sorella: “Ha un padre che sta in carcere, lei ha dei problemi, è stata violentata e molestata da quando aveva 15 anni. L’hanno ricattata con delle foto nude. Si si, violentata. C’era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva” a questo punto della conversazione la regia, ha deciso di staccare l’audio e il video dalla sala per spostarsi in giardino dagli altri concorrenti.

Le parole di Clarissa hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori che sui social si sono dimostrati molto contrariati dall’atteggiamento della ragazza nell’affrontare argomenti delicati appartenenti alla vita di sua sorella: “Essere la sorella di Lulù non ti autorizza a dire in mondo visione queste cose così personali e delicate, soprattutto senza la minima delicatezza nel raccontarlo, mettendoli in lista come se fosse la scaletta del concerto di Justin Bieber” a protestato un utente, molti hanno invece criticato la scelta della ragazza di partecipare a questo programma televisivo:78.



