Clarissa Selassiè rompe il silenzio dopo la condanna della sorella Lucrezia, conosciuta come Lulù. Nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile, il giudice ha emesso la sentenza del processo per stalking avviato da Manuel Bortuzzo, condannando Lulù ad un anno e otto mesi. Le sorelle sono state raggiunte da La Vita in Diretta fuori il tribunale, ma hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Successivamente, Lulù è intervenuta sui suoi social, ribadendo di essere stata nascosta per tre anni di relazione con Manuel e sottolineando la sua innocenza.

Oggi, venerdì 4 aprile, Clarissa ha invece accettato di essere intervistata da Alfonso Signorini nel suo format social “Boom”, nel quale affronta i temi di attualità, nonché i gossip del momento. Signorini ha visto nascere la storia tra Manuel e Lulù nella Casa del Grande Fratello tre anni fa e, certamente, non poteva aspettarsi un epilogo del genere. Sebbene già nella Casa la giovane romana fosse stata più volte richiamata per i suoi atteggiamenti a tratti ossessivi nei confronti del nuotatore, i due erano usciti dal programma innamorati e, nonostante la rottura, nessuno si sarebbe immaginato un risvolto simile.

Clarissa Selassiè parla dopo la condanna della sorella Lulù: l’intervista con Alfonso Signorini

Dunque, Alfonso Signorini ha voluto vederci meglio su questa triste vicenda, parlando direttamente con Clarissa Selassiè nel suo programma “Boom”. Clarissa ha spiegato di star vivendo un momento molto difficile insieme alle sue sorelle, non dando però dettagli specifici sul processo. L’influencer spera infatti che la giustizia faccia il suo corso, dato che sostiene che non ci sia stato stalking da parte di Lulù Selassiè nei confronti di Manuel Bortuzzo. La giovane romana ha poi spiegato che lei e le sue sorelle starebbero vivendo un periodo complicato anche dal punto di vista lavorativo.

Dopo quanto accaduto, infatti, tutti gli “amici” del mondo dello spettacolo si sarebbero allontanati da loro, chiudendo qualsiasi porta. “Non voglio commentare, ci tengo però a dire che questi sono mesi difficili anche per me e Jessica. Ci siamo sentite abbandonate. Ci eravamo da poco trasferite a Milano anche per avere più opportunità di lavoro, ma purtroppo si sono tutti vaporizzati. Siamo state trattate a pesci in faccia”, ha spiegato Clarissa a Signorini. Sulle sue storie Instagram, ha poi promesso di dire presto la sua verità su questa vicenda, difendendo la sorella maggiore.