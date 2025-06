Clarissa Selassiè e il ritorno a casa del padre

Clarissa, Jessica e Lulù Selassiè hanno finalmente riabbracciato il padre Akile tornato in libertà dopo aver trascorso quattro anni di reclusione in Svizzera. Un ritorno che le sorelle Selassiè hanno accolto con gioia in un momento particolare per la vita di Lulù che sta affrontando uno dei periodi più difficili. A raccontare l’incontro e l’abbraccio con il padre dopo tanto tempo è stata Clarissa che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con cui ha condiviso le varie emozioni provate, ma al tempo stesso ha rivolto anche un appello a tutti i followers.

“Non trovo davvero le parole giuste per raccontarvi quello che sto vivendo. Sono giorni travolgenti, pieni di lacrime, abbracci, emozioni che avevo dimenticato di poter provare”, scrive la più piccola della sorelle Selassiè. “Dopo anni di dolore, silenzi, vuoti e tanta solitudine, il mio papà è finalmente tornato nella mia vita. L’ho riabbracciato, l’ho guardato negli occhi e per un tempo si è fermato”, scrive ancora Clarissa che non riesce a nascondere tutta la sua gioia.

Il messaggio di Clarrisa Selassiè ai fan

Nel lungo post, Clarissa Selassiè ripercorre quelli che sono stati gli anni vissuti con il papà lontano ammettendo di aver sentito la sua mancanza in ogni gesto e in ogni situazione. Un momento di grande gioia non solo per le sorelle Selassiè, ma anche per la mamma che è sempre stata la spalla dei figli durante l’ultimo periodo. Clarissa, poi, ringrazia tutti per i messaggi di affetto ricevuti e, infine, rivolge un appello al web.

“Per me è l’inizio di un nuovo capitolo. Un capitolo che profuma di rinascita, di amore, di speranza. Vi chiediamo solo una cosa: un po’ di tempo. Tempo per viverci, per guardarci, per ricucire quello che è rimasto sospeso. Per essere famiglia davvero. Vi voglio bene. Tanto”, conclude.

