Clarissa Selassié sbotta contro Lulù/ “Me ne devo andare perchè mi stai sul caz*o”

Clarissa e Lucrezia Selassié hanno litigato per un comportamento giudicato infantile da parte di Clarissa: Lulù durante il torneo di biliardo, secondo sua sorella avrebbe detto di non voler giocare se non fosse stata in coppia con Manuel, dopo che il ragazzo in puntata ha cercato di farle capire di non voler avere più nulla a che fare con lei per via del suo comportamento troppo opprimente.

Durante la puntata andata in onda lo scorso venerdì anche Alfonso Signorini è stato molto duro nei confronti della ragazza rimproverandola per il suo comportamento che ha costretto Manuel Bortuzzo a rifugiarsi in confessionale per sfuggire alla ragazza chiedendo aiuto alla redazione.

Clarissa Selassié sbotta contro Lucrezia

Clarissa Selassié ha detto: “Risulti ancora pesante se fai così”. La principessa ha cercato di far capire a sua sorella la normalità del comportamento di Manuel “È anche matematico che lui non voglia giocare con te” Lulù ha provato a giustificarsi dicendo che se avesse giocato con qualche altro concorrente del Grande Fratello Vip 2021 questo si sarebbe arrabbiato se avessero dovuto perdere: “Ci rimango male io perché loro ci tengono tanto. Ci rimango male io se faccio perdere qualcuno”. Clarissa non accetta le scuse di sua sorella e sbotta: “Mi hai fatto innervosire, me ne devo andare perchè mi stai sul ca**o” e abbandona la conversazione.

Lulù poi, rivolgendosi a Manuel Bortuzzo ha voluto chiarire il suo comportamento: “Solo perché so che se tu avessi giocato con me non ti avrebbe infastidito una sconfitta, mentre a Gianmaria ci tiene”. Le sorelle Selassié hanno preso male la notizia della nomination e hanno dato interamente la colpa a loro sorella per quanto accaduto e negli ultimi giorni hanno cercato di farle comprendere quanto il suo comportamento sia stato sbagliato.

