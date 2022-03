Clarissa Selassiè “scarica” le sorelle Lulù e Jessica?/ “Tanti progetti per me…”

Clarissa Selassiè la prima ad essere bocciata al GF VIP ma ora…

Clarissa Selassiè tira le somme degli ultimi sei mesi vissuti di cui la metà trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sorelle Jessica e Lulù che, invece, sono arrivate entrambe in finale. Ora che il Grande Fratello Vip è finito, le sorelle Selassiè sono pronte a tuffarsi in nuovi progetti. Se Jessica è entrata a far parte della stessa agenzia di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano come è stato annunciato dalla stessa agenzia, Lulù e Clarissa non hanno ancora svelato i loro progetti. Tuttavia, con un lungo post pubblicato su Instagram, Clarissa annuncia di avere tanti progetti in ballo a cui lavorerà da sola mentre ci saranno altri progetti che la porteranno a lavorare nuovamente con le sorelle.

Il futuro lavorativo delle sorelle Selassiè, dunque, sarà separato? Sul web, molti fan di Lulù ipotizzano il suo ingresso nella stessa agenzia di Manuel. Per il momento, però, tutto tace anche se l’agente di Bortuzzo segue sia Jessica che Lulù. Sarà un caso? In attesa di scoprirlo, la piccola di casa è pronta a volare da sola.

Clarissa Selassiè sceglierà una strada diversa da quella di Jessica e Lulù? La piccola delle Selassiè, con un post su Instagram, non svela la verità limitandosi ad annunciare nuovi progetti. “Sono passati ben 6 mesi dall’inizio di questa avventura, la mia prima esperienza lavorativa e soprattutto umana che mi ha regalato tantissimo. Ero entrata una ragazza con tante ferite e dolori dentro, con una voglia enorme di vivere e di scordarsi tutto ciò che aveva vissuto sin da piccola. Non ho mai smesso di ringraziare tutti voi che, nel bene e nel male, quando ero fuori dalla casa “da sola” mi avete, non solo aiutata tantissimo, ma riempito d’amore. Mi avete aiuta a crescere e a formarmi sempre di più come piccola donna senza le mie metà (Jess e Lulu)”, scrive Clarissa che poi ringrazia tutte le persone che le hanno permesso di fare tale esperienza, in primis Alfonso Signorini.

“Ci saranno nuovi progetti che affronterò da sola e altri con le mie sorelle. Non vedo l’ora! Pronta per un nuovo capitolo della mia vita,finalmente dopo tanto tempo mi sento felice ed è tutto merito vostro. Siete indispensabili”, conclude ringraziando, poi, anche Jessica e Lulù.











