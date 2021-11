Clarissa Selassiè, scoop al GF Vip “Sono innamorata”/ “Non è il mio fidanzato ma…”

Non è stata una settimana facile per le sorelle Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. L’atteggiamento di Lulù con Manuel Bortuzzo ha attirato su di loro una serie di votazioni che le hanno fatte finire in nomination. È proprio nel pieno di questa discussione, fatta in diretta su Canale 5, che Signorini inizia ad indagare anche sulle questioni di cuore delle sorelle di Lulù. Se Jessica, la maggiore delle tre, conferma di essere single e di aspettare l’amore, Clarissa confessa che in realtà questo amore lo ha già trovato. La rivelazione arriva quando, scherzando, Signorini chiede a Manuel Bortuzzo perché abbia scelto Lulù e non invece Clarissa. “Voglio rispondere io a questa domanda”, replica allora Clarissa che si lascia andare alla rivelazione.

Clarissa Selassiè innamorata fuori dal Grande Fratello Vip: “Non posso dire chi è”

“In realtà ti ho mentito un po’ Alfi, perché io un amore fuori ce l’ho, sono innamorata!” confessa la minore delle Selassiè. “Ma come? Mi hai mandato tutta l’estate messaggi che dicevi ‘trovami un bono!'”, ricorda Signorini, svelando anche un retroscena. “Ma in estate non ero ancora fidanzata!”, chiarisce lei. Signorini, da buon giornalista, indaga sull’identità del ragazzo misterioso che però lei non svela “Gli ho promesso di non dirlo”. Il conduttore, però, è pronto ad indagare.

