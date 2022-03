Clarissa Selassié senza freni confessa/ “Mi stavo innamorando di Antonio Medugno”

È noto a tutti che Clarissa Selassié e Antonio Medugno hanno avuto un flirt poco prima che il tiktoker entrasse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due, infatti, si erano visti e la principessa aveva lasciato il suo segno sul petto del concorrente del Grande Fratello Vip. Ma la loro relazione non è finita qui, infatti l’ex concorrente ha confessato su Instagram di essersi presa una cotta per il bell’Antonio.

Sul suo profilo Instagram Clarissa ha ammesso di essere delusa dal comportamento del concorrente all’interno della casa: “Sono delusa da Antonio perché per la persona che io ho conosciuto e le promesse nostre personali non ne ha rispettata una! Quando uscirà ci sarà modo di parlarne sicuramente e lì avremmo tutti e due molta più chiarezza, alla fine io sono single e lui pure”.

Clarissa Selassié innamorata e delusa da Antonio Medugno?

Clarissa Selassié non si è limitata a giudicare il comportamento di Antonio Medugno all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma ha anche confessato a tutti qualche dettaglio in più in merito alla loro conoscenza prima che il ragazzo entrasse nella casa: “Avevamo messo in pausa il nostro essere noi, perché non ci stavamo vivendo. Ma non abbiamo mai smesso di essere complici”.

Clarissa Selassié è rimasta delusa dal comportamento del Tiktoker, anche se ha dimostrato la massima apertura nei suoi confronti per chiarirsi, lontano dalle telecamere, su quanto accaduto: “Io purtroppo sono ferita da lui, soprattutto perché sono ancora legata alla persona che io ho conosciuto in modo privato e fuori dalle telecamere e sicuramente mi stavo innamorando di quella persona lì, il mio Antonio. Non dell’Antonio della casa. Ma ripeto ci sarà modo di parlare in privato io e lui quando uscirà”.

