Clarissa Selassié spietata contro Antonio Medugno/ “Dopo questa non mi avrai più”

Scintille al Grande Fratello VIP. Clarissa Selassié continua a seguire con grande trasporto le evoluzioni all’interno della casa e non perde occasione per esprimere le sue considerazioni attraverso il suo profilo Instagram. L’ultima è un vero e proprio attacco spietato nei confronti di Antonio Medugno, il cui comportamento ostile nei confronti delle sorelle l’ha lasciata davvero sbigottita.

Clarissa avverte Medugno "Fuori facciamo i conti"/ "Giulia D'Urso? Lui ha scelto me"

Forse Clarissa non ha gradito il suo avvicinamento a Soleil Sorge e le sue prese di posizioni “scomode”. Ma soprattutto continua a non digerire i rumors che lo vedrebbero al fianco di Giulia D’Urso. “Lui la scelta l’ha presa già prima di entrare nella Casa perché ha chiamato me”, aveva chiarito infastidita Clarissa nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP.

Clarissa Selassiè attacca Delia Duran "Fai star male le donne"/ "Ti ho difesa, ma..."

Clarissa Selassié attacca Antonio Medugno: “Delusione immensa”

Nelle ultime ore, tuttavia, Clarissa è tornata a parlare, tuonando contro Antonio Medugno dopo aver valutato il suo comportamento degli ultimi giorni. “Questa non è la persona alla quale mi sono legata”, ha scritto la Princess in un post su Instagram. “Questo non è il mio Antonio, delicato, fragile, sensibile ed educato”, le sue parole pungenti, che però sembrano non entrare nel merito.

“Non so se questa è la tua vera indole o se io abbia conosciuto delle falsità. Con me avevi qualcuno che ti faceva da spalla ma nel momento in cui vai contro le persone che io amo di più, dopo tutto quello che ho fatto per te, non mi avrai più. Non ci sono parole per descrivere la delusione che provo” ha continuato amareggiata Clarissa. Sul web intanto l’ironia imperversa nei suoi confronti, con la Selassié accusata di aver creato più dinamiche fuori dalla casa che dentro.

Clarissa Selassié dedica di San Valentino a Jessica e Lulù/ "L'amore siete voi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA