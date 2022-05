Clarissa Selassiè svela “Lulù e Manuel lasciati per telefono”/ “Spero possano parlare”

Clarissa Selassiè: “riempiamo d’amore mia sorella Lulù”

Clarissa Selassiè, la più piccola delle principesse etiopi, parla della fine della storia d’amore tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. La concorrente del Grande Fratello Vip non nasconde il suo dispiacere nell’aver appreso la notizia della fine della relazione tra la sorella e Manuel. “Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei” – ha detto la principessa che ha poi confessato come non sia la prima volta che vivono una delusione d’amore.

“Questa non è proprio la prima volta che succede. Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale” – dice Clarissa senza fare nomi, ma facendo trapelare una pesantissima accusa rivolta verso l’ex promessa di nuoto. Non solo, Clarissa chiede poi l’aiuto dei fan: “riempiamola d’amore perché è molto importante adesso. Ne ha tanto bisogno adesso. Diamogli il nostro calore perché è una ragazza dolcissima”.

Clarissa Selassiè parla di Lulù e Manuel Bortuzzo: “se non tornano insieme…”

Clarissa Selassié ha le idee molto chiare sulla bellissima storia d’amore tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. La ex gieffina non ha mai nascosto di provare un grandissimo affetto verso l’ex giovane promessa di nuoto a cui si è legata molto all’interno della casa. Per Clarissa, infatti, Manuel è un fratello come ha più volte detto fuori e dentro la casa del GFVIP, ma la notizia della fine della storia d’amore tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

“Se è finita davvero tra Lulù e Manuel? Io a lui vorrò per sempre bene e il rispetto che ho non andrà mai via e sono super affezionata a lui perché era come un fratello”, ha detto Clarissa a Casa Chi. Non solo, la piccola di casa Selassiè ha aggiunto: “spero che, se non tornano insieme, che comunque si possano parlare perché loro si sono lasciati tramite telefono e non si sono mai confrontati dal vivo”.

