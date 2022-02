Clarissa Selassiè Vs Soleil “Grave ciò che ha fatto con Alex”/ “Scop*re e limonare…”

Continuano gli attacchi di Clarissa Selassiè nei confronti di Soleil Sorge. L’ex gieffina ormai mal sopporta i comportamenti della bionda influencer e in più occasioni lo ha reso palese anche in diretta. È accaduto quando dallo studio del Grande Fratello Vip ha supportato l’ultima arrivata Delia Duran per la finale piuttosto che lei e, ancora, quando a Casa Chi della Sorge ha detto: “Anche la gente intorno a lei dopo mesi se ne è accorta, inquieta molto terrore, urla, fa scenate, ti insulta, cosa che io trovo orribile e mi fa schifo”.

Clarissa Selassiè "Jessica e Barù? Non c'è amore"/ "Sono arrapati? Se si strusciano…"

L’ultimo attacco è arrivato per nella recente diretta fatta su Instagram in cui, rispondendo alle domande sugli avvicinamenti di sua sorella Jessica a Barù, Clarissa ha tirato in ballo proprio Soleil, dicendo: “Barù e Jessica non fanno del male nessuno. Penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come scopare sotto le coperte e limonarsi persone sposate.” Il riferimento neppure tanto velato è a quello che sarebbe accaduto tra Soleil e Alex Belli sotto le coperte e ai baci tra i due.

Soleil Sorge/ Dubbi su Alex Beli “l’uomo che prende posizione o vuole giocare: chi sei?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

Delia Duran “Alex? Se ne vada a fare in cul*!”/ Soleil “Tu la donna della sua vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA