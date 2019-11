Classe Amici 19/ Chi sono gli allievi? Gaia Gozzi di X Factor ottiene il banco..

LA CLASSE DI AMICI 2019, ANTICIPAZIONI: GAIA GOZZI OTTIENE UN BANCO?

Mancano poche ore alla scoperta dei nomi degli allievi di Amici 19 ma, secondo quanto si legge sui social sembra proprio che tra i ragazzi ci sia già un volto noto, una delle ragazze che Fedez ha portato al successo durante i suoi anni come giudice di X Factor. In particolare, sembra proprio che tra gli alunni di Amici 2020 ci sia Gaia Gozzi, la cantante che si è classificata seconda ad X Factor 2016 e adesso ci vuole riprovare usando il programma di Maria De Filippi. La bella cantante ha già una mole di fan dalla sua parte perché in molti avrebbero voluto vederla trionfare nel talent di Sky. Come andrà a finire per lei questa volta? Le anticipazioni rivelate dal Vicolo delle News non svelano se la cantante ha ottenuto un banco fisso, quindi può definirsi concorrente a tutti gli effetti, o se è tra i concorrenti il cui giudizio è ancora rimasto sospeso.

LA CLASSE DI AMICI 2019, ANTICIPAZIONI: GLI ALLIEVI AMMESSI

Chi sono gli allievi di Amici 19? La classe dell’edizione 2020 del talent show di Maria De Filippi prenderà forma a cominciare da oggi, 15 novembre, con la messa in onda della prima puntata. Saltando la fase dei provini su Real Time, la Fascino della sanguinaria ha deciso bene di andare in onda con il programma cogliendo un po’ di sorpresa tutti partendo proprio dalla formazione della classe non senza novità. In particolare, le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News rivelano che, a differenza dello scorso anno, i ragazzi scelti sono ben 17 e dieci di questi siano addirittura cantanti, a riprova del fatto come siano sempre loro la risorsa fondamentale del programma. A loro si affiancheranno 5 ballerini ma con novità all’orizzonte visto che la registrazione ha rivelato che ci sono ben tre ragazzi già appesi ad un filo. In particolare, due cantanti e un ballerino sono entrati nella scuola ma con giudizio sospeso.

LA CLASSE DI AMICI 2019, ANTICIPAZIONI: 10 CANTANTI E 5 BALLERINI

I volti dei ragazzi di Amici 19 saranno svelati solo oggi pomeriggio quando, a partire dalle 14.10, prenderà il via la prima puntata con la consegna delle felpe amaranto e nere da parte di Maria De Filippi ai ragazzi che otterranno un sì. In questa prima puntata ballerini e cantanti si presenteranno davanti alla commissione del programma per ottenere l’occasione della vita. Ad esaminarli ci penseranno Stash, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini per il ballo. La classe sarà sempre divisa in due squadre che ogni settimana si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie e questo significa che i dieci cantanti potrebbero essere divisi in due gruppi da cinque, ma cosa ne sarà dei ballerini? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando la prima puntata andrà in onda su Canale 5 e, a partire da lunedì, nei daytime in onda su Real Time.



© RIPRODUZIONE RISERVATA