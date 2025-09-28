Chi sono i concorrenti di Amici 25 e come sono composte le squadre dei professori di canto e ballo: tutto sulla classe Amici 25

Chi sono gli allievi della classe Amici 25 e come sono composte le squadre dei professori quest’anno? La nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi parte, su Canale 5, ufficialmente oggi 28 settembre 2025, il che vuol dire che oggi saranno annunciati, uno per uno, i concorrenti che entreranno nella scuola. È noto ai fan del talent che il programma è registrato, il che ci dà la possibilità di svelare in anteprima i nomi di tutti gli allievi e chi li ha voluti nel proprio team.

Chi sono Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso, ballerini Amici 25/ Due stili completamenti diversi ma...

Partiamo con il canto. Ad avere un banco è stato Riccardo Stimolo, che ha conquistato un posto nella squadra di Rudy Zerbi, che lo ha preso senza alcuna riserva, così come ha fatto per la cantante Penelope Maria Massa. Anna Pettinelli ha invece voluto nella sua squadra Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard e Opi (tutte scelte a quanto pare non condivise dagli altri due prof). Lorella Cuccarini, invece, ha voluto Michelle Cavallaro. Ci sono poi cantanti che hanno ottenuto la maglia che dovranno scegliere con quale prof fare squadra (perché scelti da più di uno). È il caso di: Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Plasma e Francesco Saias.

Chi sono Matilde Sofia Fazio e Alex, allievi Amici 25/ Due tra i concorrenti più intriganti della scuola!

Classe Amici 25, chi sono gli allievi di ballo e quali sono state le scelte dei professori

Passando, invece, alla classe di Ballo di Amici 25, ha fatto il suo ritorno Alessio Di Ponzio nel team di Emanuel Lo. Emiliano Fiasco ha invece ottenuto il sì di tutti e tre i professori, il che vuol dire che sarà lui a scegliere tra Lo, Peparini ed Alessandra Celentano. La ballerina di latino Maria Rosaria Dalmonte è stata scelta da Lo e Celentano, quindi anche qui sarà lei a decidere. Tra i concorrenti di ballo di Amici 25 ci sono, infine, il ballerino classico Tommaso Troso, la ballerina Matilde Sofia Fazio e il latinista Alex. Sono 18, in totale, gli allievi della Classe Amici 25 che si esibiranno nel corso di questa edizione.