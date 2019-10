Classe Il Collegio 4, ammessi e non/ Cinque ragazzi non passano l’esame ma…

Anche la quarta edizione de Il Collegio ha inizio con il temuto test di ammissione. Un particolare che molti dei ragazzi, aspiranti allievi di quest’anno, non avevano calcolato. E infatti coloro che vanno in crisi sono molti. Alla fine della prova, il preside comunica che sono molti i compiti disastrosi che i professori hanno dovuto correggere ed è per questo che è stato difficile scegliere chi tenere e chi, invece, bocciare e mandare via. Sono cinque i ragazzi non ammessi al Collegio 4: Alex Djorjevic, Benedetta Matera, George Ciupilan, Sara Piccione e Samuele Fazzi. I cinque ragazzi sono sconvolti e scoppiano in lacrime. Ma ecco che il preside dà loro una buona notizia: la loro avventura a Il Collegio non è finita qui.

IL COLLEGIO 4: AMMESSI E “UDITORI”

Alex Djorjevic, Benedetta Matera, George Ciupilan, Sara Piccione e Samuele Fazzi sono i cinque non ammessi che vengono appellati dal preside “uditori”. Questo perché i ragazzi, aspiranti allievi, assisteranno alle lezioni ma avranno soltanto una settimana per recuperare e sostenere un nuovo test che, questa volta, dovranno superare brillantemente per accedere ufficialmente al Collegio. Sono invece alunni ufficiali della classe del 1982 de Il Collegio 4: Mariana Aresta, Brondin Martina, Busciantella Ricci Asia, D’addario Vilma Maria, Dorelfi Claudia, Gioia Maggy, Piccamiglio Alysia, Robbiano Nicolò, Tricca Mario, Cardamone Francesco, Crispino Vincenzo, Maggio Giulio, Montuori Gabriele e Musella Gianni Nunzio. Chi riuscirà a portare a termine questa avventura?

