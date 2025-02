Serale Amici 24, chi ha ricevuto la maglia oro? Dopo Nicolò anche Chiara!

Siamo sempre più vicini al serale di Amici 24, e nella puntata di domenica 16 febbraio scopriremo altri due concorrenti che hanno ottenuto la maglia oro. Secondo gli spoiler di Superguidatv ci sarebbero altri nomi oltre a Nicolò (che aveva rinunciato alla maglia) ad essersi meritati il serale. Chi sono? Maria De Filippi ha assegnato la maglietta a Francesco, Chiara e Nicolò, che non vedono già l’ora di dare il tutto per tutto per vincere questa edizione di Amici 24.

Domenica 16 febbraio 2025 va dunque in onda una delle puntate più attese, quella dove Chiara si esibirà con tanto di tacchi per cercare di conquistare la tanto ambita maglia oro. Secondo le anticipazioni di Amici 24 Emanuel Lo le rifilerà un giudizio negativo e come sappiamo da quest’anno servono i voti di tutti e tre i giudici per accedere al serale. Nella seconda esibizione, invece, riuscirà a convincere tutti ottenendo il “Sì” di Rudy Zerbi e classificandosi come la seconda allieva con la maglia oro, e quindi dritta alle nuove puntate di marzo 2025!

Anticipazioni di Amici 24, Francesco lascia (di nuovo) a bocca aperta i giudici: anche lui prende la maglia oro

Le anticipazioni di Amici 24 continuano con un nuovo allievo che passa direttamente al serale. Si tratta della new entry Francesco che ha sin da subito convinto tutti i giudici con la sua immensa bravura. Il suo talento ha lasciato a bocca aperta Emanuel Lo, che appena lo aveva conosciuto si era complimentato con lui per la sua maturità artistica. Ebbene, Maria De Filippi consegnerà anche a lui la maglia oro, decretando ufficialmente il suo accesso al serale nonostante sia appena entrato nella scuola di Canale 5. Per quanto riguarda il canto, invece, brutte notizie per TrigNO, che nelle ultime settimane sta scendendo in classifica.

Anche questa volta, dopo la gara di canto si è collocato come ultimo giudicato dalla grandissima Fiorella Mannoia che ha ricoperto il ruolo di giudice per i cantanti. Per quanto riguarda la classifica, al primo posto si è piazzata Chiamamifaro, al secondo Luk3 e al terzo Senza Cri, che invece sta recuperando molto bene. Infine, con la gara di ballo avremo Garrison che farà piazzare Francesco come primo in classifica mentre Antonio Affortunato si classificherà come ultimo.