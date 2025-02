Classe Serale Amici 24, novità nel regolamento e il primo finalista

Si avvicina sempre di più l’inizio del Serale di Amici 24, il talent condotto da Maria De Filippi prosegue la corsa su Canale Cinque alla domenica pomeriggio, in attesa di capire chi saranno gli allievi. che comporranno la Classe serale Amici 24. Il primo allievo a tagliare il prestigioso traguardo è stato Nicolò, che nelle puntata di domenica scorsa del programma ha ottenuto la tanto ambita maglia oro da parte della sua prof Anna Pettinelli, che ha premiato il talento del ragazzo. Il giovane ha poi preferito rinunciare per essere giudicato esattamente come tutti i suoi colleghi.

Come noto, il regolamento per accedere alla fase finale di Amici 24 ha subito delle modifiche, con i vari allievi che dovranno ottenere il via libera da almeno tre dei professori seduti dietro le cattedre del programma, così facendo il giudizio sarà il più obiettivo possibile e si eviteranno buona fetta delle tensioni che solitamente vengono accumulate nel format tra i protagonisti.

Classe Serale Amici 24: la proposta che ha scatenato il panico tra gli allievi

Le novità per accedere alla Classe Serale Amici 24 hanno ovviamente scatenato una serie di reazioni anche tra i protagonisti del programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Il format che presto farà capolinea sul piccolo schermo nella casella del sabato sera ha mandato nel panico i vari allievi, che ora dovranno ricevere ben tre sì per accedere al Serale, una decisione che sicuramente complica i piani dei ragazzi, visto che ad ora l’unico ad essere sicuro di un posto al Serale è Nicolò Filippucci (che ha poi fatto dietrofront), e non è dato sapersi ad ora quanti saranno gli allievi che accederanno alla fase finale della trasmissione Mediaset.

Sicuramente siamo entrati nella fase cruciale e la Classe Serale Amici 24 andrà via via componendosi in queste settimane che ci separano dall’inizio del programma al sabato sera. Vedremo presto chi saranno gli allievi a raggiungere gli ultimi atti del programma.