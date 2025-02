Questo è un momento delicatissimo per il talent di Amici 24, dato che manca sempre meno al fatidico Serale che condurrà i concorrenti del programma di Maria De Filippi dritti alla finale. Proprio per questo motivo, gli allievi stanno cercando di fare il meglio di sè per ottenere questa opportunità incredibile. Data l’importanza di riuscire a passare alla seconda parte dello show i fan si stanno chiedendo chi sono gli artisti che hanno ricevuto la maglia oro.

Partiamo innanzitutto dicendo che i posti disponibili per il Serale di Amici 24 sono ben 15. La maestra Celentano ha voluto complicare ancor più l’assegnazione della maglia con una nuova regola: accederanno alla seconda parte del programma solo coloro che hanno ricevuto tutti e tre i sì dei giudici. Il primo a passare al Serale è stato Nicolò, che sin dall’inizio si è distinto per la sua bravura, la sua forza e la sua onestà. Il 9 febbraio è stata scelta anche la ballerina Alessia, la cui maglia è stata confermata proprio da Alessandra Celentano che si è complimentata con lei per il percorso di questi mesi.

Classe serale Amici 24: i pronostici su chi passerà il turno

Passa al Serale di Amici 24 anche Francesco Fasano, bravissimo Ballerino che a conquistato la maglia dopo l’esibizione di “That’s Life”. Emanuel Lo ha deciso sin da subito di prendere lui come sostituto di Alessio che si era infortunato in modo tale da non poter ritornare quest’anno nella scuola di Maria De Filippi. Sempre per la categoria “ballo” troviamo anche Chiara Bacci, fidanzata di TrigNO. La ragazza ha convinto i giudici con “Ancora ancora ancora” mostrando sicurezza ed eleganza. Anche lei ha ottenuto il sì dei professori nonostante la performance avesse qualche imperfezione.

Secondo le Anticipazioni di Amici 24 per domenica 23 febbraio spuntano altri spoiler clamorose. I professori hanno aggiunto tre maglie per il serale e si tratta di Jacopo Sol, Francesca e Asia: tutti e tre indosseranno la felpa oro e avranno la possibilità di vincere questa edizione di Amici 24. Mancano dunque pochi posti per completare la lista di allievi al serale e i fan del programma non stanno più nella pelle per scoprire quali nomi spunteranno ancora la prossima settimana. Curiosi di sapere chi avrà la possibilità di vincere? Secondo i pronostici, uno dei prossimi allievi destinati al Serale di Amici 24 sarà Luke, che si è distinto per la sua bravura nel trovare hit incredibili.