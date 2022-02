Classica generale Sanremo 2022/ Elisa vincitore Sala Stampa: supera Mahmood e Blanco

La prima classifica generale del Festival di Sanremo 2022 è stata comunicata al termine della seconda serata da Amadeus, quando cioè si sono esibiti praticamente tutti i cantanti in gara. Anche quella della seconda serata aveva regalato delle sorprese, visto che sul podio virtuale erano finite quattro donne: Elisa davanti a tutti, poi Emma Marrone e quindi Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Ma la prima classifica generale, quella stilata con tutti i voti della Sala Stampa, ha suscitato pareri contrastanti nel pubblico dell’Ariston e sicuramente anche tra i telespettatori. Al 25esimo posto Ana Mena con “Duecentomila ore”; 24esimo Tananai con “Sesso occasionale”. Al 23esimo posto Yuman con “Ora e qui”, invece 22esime Le Vibrazioni con la canzone “Tantissimo”.

Aka 7even al 21esimo posto con “Perfetta così”, poi “Voglio amarti” di Iva Zanicchi; 19esima posizione per “Miele” di Giusy Ferreri, mentre 18esime Highsnob & Hu e la loro canzone “Abbi cura di te”. Saliamo così al 17esimo posto con Matteo Romano e “Virale”, mentre sedicesimo a sorpresa Achille Lauro con “Domenica”. Davanti a lui Rkomi “Insuperabile”.

CLASSIFICA SANREMO 2022 CON VOTI SALA STAMPA: IL PODIO

Passiamo alla prima parte della classifica generale, quella più alta. Tredicesimo Sangiovanni con “Farfalle”, poi Noemi con “Ti amo non lo so dire”, undicesimo Giovanni Truppi e la sua canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia”. Entriamo nella top ten con Fabrizio Moro e “Sei tu”. Nono posto per Irama e “Ovunque sarai”. Ottava posizione per Massimo Ranieri con il brano “Lettera di là dal mare”, settimo posto per Ditonellapiaga e Donatella Rettore “Chimica”, quindi sesta Emma con “Ogni volta è così”. Arriviamo alla top five con Gianni Morandi “Apri tutte le porte”, quarto posto per Dargen D’Amico con “Dove si balla”. Quindi, il primo podio provvisorio per la Sala Stampa: terzo posto per La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”, secondo posto per Mahmood e Blanco con “Brividi”, quindi primo posto per Elisa “O forse sei tu”.

