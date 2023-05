Classifica Amici 22, Spotify: Angelina in pole, Wax e Aaron…/ Tutte le posizioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto: il nuovo traguardo

S’infiamma la competizione tra i cantautori in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi per l’ambito montepremi, con la gara di ascoltatori che vede primeggiare Angelina Mango. Relativamente al circuito canto in corsa ad Amici, in vista della puntata finale del talent show attesa in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si rilevano i dati aggiornati alla data 7 maggio 2023 del volume di ascoltatori mensili messi a segno dai cantautori finalisti. Quest’ultimi Wax e Angelina Mango sono rispettivamente il quarto e la terza finalista decretatisi alla semifinale di Amici 22, puntata in cui si é registrata l’eliminazione dell’altro cantautore Aaron Cenere. E in una classifica a prima firma di Il sussidiario.net, redatta circa il numero di ascoltatori complessivi che si registrano nel corrente mese di maggio 2023 sulla piattaforma musicale di streaming Spotify Italia, é possibile evidenziare che un curioso particolare: Aaron registra un volume di ascoltatori all’attivo vicino al dato di Wax, e che Angelina Mango sia in pole position.

Angelina Mango fa meglio di Aaron Cenere e Wax: la classifica ascoltatori

Medaglia di bronzo per Aaron Cenere, quindi, dal momento che il semifinalista registra quota 192.565 ascoltatori mensili, alle spalle del secondo classificato per il volume di ascoltatori di maggio 2023. Quest’ultimo é il cantautore tra i quattro finalisti promossi alla finale di Amici 22, Wax, con 195.661 ascoltatori mensili. E ad aggiudicarsi la prima posizione, nella classifica stilata da Il sussidiario.net, relativamente ai dati della piattaforma musicale di Spotify Italia, é Angelina Mango. La figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, fa meglio di Wax e Aaron registrando quota 333.639 ascoltatori mensili.

Un nuovo traguardo per la figlia d’arte, che fa eco ai sondaggi web in corso, che danno Angelina Mango per la candidata favorita al titolo di vincitrice di Amici 22.

