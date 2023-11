Classifica ballo Amici 2023: Marisol prima, Simone ultimo e a rischio/ La sentenza di Anbeta Toromani

Amici 23 di Maria De Filippi (Amici 2023), Anbeta Toromani giudica la gara di ballo domenicale

La nuova gara di ballo domenicale giudicata da Anbeta Toromani, ad Amici 23 (Amici 2023), vede primeggiare Marisol Castellanos e papabile eliminato, in quanto ultimo classificato, Simone Galluzzo. É quanto si rileva alle anticipazioni TV e streaming di Superguida TV e Amici news, relativamente alla nuova puntata speciale di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 5 novembre 2023.

Amici 23: Enrico Nigiotti, Alex Wyse e Diana Del Bufalo ospiti/ Esplode il gossip d'amore con Elena D'Amario!

La rinnovata gara di ballo, che chiama i talenti ballerini ad esibirsi ad Amici 23 vede, nel dettaglio, l’ospite in studio ed ex concorrente ballerina ad Amici 2023, Anbeta Toromani, stilare una classifica che decreta la ballerina allieva della maestra Alessandra Celentano, Marisol Castellanos, decretarsi la first-class nel circuito ballo, competitor parallelo di canto.

Amici 23: Sofia Cagnetti vince "la mia choreo" con l'insicurezza/ Batte Nicholas e Marisol: il verdetto

Simone Galluzzo é ultimo nella classifica di Anbeta Toromani, ad Amici 2023

E l’ordine di gradimento del giudice ad Amici 2023 é il seguente:

–Marisol prima classificata, balla sui tacchi Dance the night di Dua Lipa;

-Dustin Taylor, altro allievo della Celentano, é secondo classificato: balla sulla trave ed é giudicato come “fantastico”;

-Kumo, allievo di Emanuel Lo, terzo classificato;

-fuori dalla Top3, Gaia é quarta classificata ad Amici 23: per lei dimostra la prova la ballerina professionista Isobel Fetiye Kinnear;

– Sofia é quinta classificata: balla sulle note di A fari spenti di Elodie;

-Elia é sesto classificato: registra un pezzo hip hop, però Alessandra Celentano lo critica dicendo di vederlo sempre uguale e mai abbastanza bravo. La maestra gli contesta che le sue espressioni siano artefatte e appaiano sempre cupe, tristi e mai felici. Elia replica che non sempre lo siano e la Celentano rincara la dose sottolineando che l’unica volta che lo abbia visto nella sua autenticità sia quella della coreografia della sua vita, triste;

-Giovanni settimo classificato: balla in duo con la professionista Francesca Tocca;

-Nicholas Borgogni é ottavo: la ballerina professionista Elena D’Amario esegue con lui un passo a due e lo difende dalla Celentano.

-Chiara Porchianello é nona ad Amici 23: balla sulle note di Rude Boy di Rihanna;

-Simone Galluzzo é ultimo e quindi ballerino a rischio eliminazione: balla Pianeti e la giudice Anbeta Toromani sentenzia che se “anche porta sul palco una coreografia di moderno, non deve sporcare la parte classica”.

LEGGI ANCHE:

Amici 23, Lil Jolie é la first-class e SamuSpina é furioso/ La classifica "gara cover" di Gabry Ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA