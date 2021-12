Classifica botti illegali più potenti Capodanno 2022/ I petardi più pericolosi

Capodanno 2022 è alle porte, tutti pronti a festeggiare e a fare gli auguri per il nuovo anno, ma è alta l’allerta per i botti illegali. Come ogni anno, infatti, le forze dell’ordine devono fare i conti con petardi e ordigni vietati dalla legge ma esplosi in tutto lo Stivale e purtroppo non mancano le notizie drammatiche, con feriti e addirittura morti.

NOTTE DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE/ Un evento memorabile attende New York

Nel corso delle ultime settimane la Polizia ha operato diversi sequestri di botti illegali in tutta Italia: pensiamo al maxi-fermo a Napoli, dove sono stati bloccati degli ordini con la scritta D10S, in omaggio a Diego Armando Maradona. I petardi non autorizzati o non hanno il marchio CE (garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato, ndr) oppure vantano la marcatura ma questa è contraffatta.

Quarantena Covid, regole cambiate/ Circolare del Ministero: "5 categorie di contatti"

Classifica botti illegali più potenti Capodanno 2022

Passiamo adesso alla classifica, se così si può definire, dei botti illegali più potenti e temuti per questo Capodanno 2022. Con il passare degli anni, hanno spesso cambiato nome in base alla “moda” del momento o al personaggio di riferimento. Spesso, infatti, gli ordini sono chiamati in “onore” di alcuni personaggi di spicco: pensiamo a Diego Armando Maradona, oppure a Kim Jong-Un. O, ancora, come dimenticare la Bomba Bin Laden. Adesso proviamo a stilare un elenco dei petardi illegali più potenti…

Tra i botti illegali più pericolosi e rumorosi troviamo la Bomba Spread, in grado di distruggere tutto nel raggio di 200 metri. Oltre alla già citata Bomba Bin Laden, non possiamo non citare la Bomba Ratzinger, la Bomba Tsunami e O’ Provolone del Monaco, quest’ultimo soprannominato in onore del formaggio ottenuto dalla lavorazione del latte della vacca agerolese, come riporta Il Fatto Vesuviano. Per chiudere la classifica dei botti illegali, vi segnaliamo qualche altro ordigno particolarmente pericoloso: il Pallone di Maradona, la Cipolla, la Bomba di Donald Trump, la Girandola lanterna rossa e la Mortadella.

Cabina di regia: altre 4 Regioni in zona gialla/ Rischio Lombardia, Lazio, Piemonte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA