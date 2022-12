Classifica botti legali Capodanno 2023/ Quali sono i più potenti e rumorosi

BOTTI PIÙ POTENTI PER IL CAPODANNO 2023

Il 2022 è vicinissimo alla sua conclusione e in occasione del Capodanno non può mancare la classica classifica di petardi e botti legali più potenti e rumorosi e spettacolari sul mercato! È importante, però, ricordare che per un uso responsabile e corretto dei petardi è sempre importante che vi sia almeno un adulto a supervisionarne l’uso. A tal proposito, sottolineiamo anche che è sempre meglio scegliere prodotti legali e controllati, piuttosto che affidarsi a petardi di dubbia provenienza.

Per controllare se i nostri botti e petardi sono legali, prima di scoprire la classifica per Capodanno 2023, occorre sempre verificare che sulla confezione sia riportata la sigla CE, che garantisce che il prodotto sia conferme alle normative di sicurezza europea. Inoltre, in Italia i petardi sono divisi in tre categorie di rischio, F1, F2 e F3. I primi sono prodotti vendibili anche ai minorenni, con scarso potere esplosivo e che producono poco rumore. F2, invece, indica i botti di Capodanno leggermente più pericolosi, il cui acquisto è vietato ai minorenni. Infine, la categoria F3 rappresenta quella più rischiosa, e la vendita è limitata solamente ai possessori di porto d’armi con licenza per l’accensione.

CLASSIFICA DEI BOTTI LEGALI PIÙ POTENTI

Insomma, compreso cosa impone la legge in merito alla materia di botti e petardi per il Capodanno 2023, è ora di scoprire la classifica dei più potenti e rumorosi! Ricordiamo solamente di controllare, per sicurezza, la normativa del comune o della regione in cui viviamo, perché da anni ormai alcune realtà locali li vietano per preservare la tranquillità degli animali domestici e selvatici, con il concreto rischio di incappare in una sanzione amministrativa, oltre a rovinarsi la veglia di Capodanno.

Nella classifica dei botti più potenti e rumorosi per il nostro rumorosissimo Capodanno 2023, all’interno della categoria F2 spiccano sicuramente il Kalasnikov 60, seguito dal Bum Bum Bird Bangers. In questa categoria si possono trovare anche i famosi Magnum, oppure le più tranquille fontane pirotecniche, i bengala e i piccoli Sandokan. I più intrepidi, che cercano i botti di Capodanno definitivi, possono gettare un occhio alla categoria F3, con i famosi Tomato Killer, Hluk, XXXL, Vietnam e DiktatoR. I botti sono tantissimi, e in fin dei conti ognuno ne ha uno preferito, ma vale la pena provare anche i Mao Che Bum o i famosissimi Baracuda.

