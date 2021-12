Classifica botti legali più potenti Capodanno 2022/ I petardi più rumorosi

Botti legali di Capodanno 2021: quali sono i più rumorosi?

Il 2021 sta per finire, un nuovo anno sta per arrivare e per questo tante persone sono pronte a sparare petardi per festeggiare. E, come da tradizione, è tempo della classifica dei botti legali più potenti per questo Capodanno 2022. Quali sono i più rumorosi? Non ci resta che scoprirlo, ma prima vediamo cosa dice la legge a tal proposito…

Come funziona un saturimetro e a cosa serve/ La spiegazione di Richeldi sui parametri

La legge pone dei limiti alla vendita e all’utilizzo dei botti: i petardi legali sono quelli che hanno la marcatura CE sulla confezione, fondamentale per garantire che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato. Ma non solo: sui botti deve essere apposta una delle categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3”, “F4”) che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti.

Auguri buon anno 2022 e buon Capodanno/ Le frasi più divertenti da inviare agli amici

Classifica botti legali più potenti Capodanno 2022

Prima di passare alla classifica dei botti legali più potenti per Capodanno 2022 ricordiamo un altro aspetto: i petardi delle categorie 2, 3 e 4 possono essere acquistati e utilizzati solo dai maggiorenni, mentre i prodotti pirotecnici di categoria 4 o di tipo razzo possono essere utilizzati esclusivamente da operatori professionali in possesso di apposita licenza o di nulla osta e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

Ora è tempo di conoscere i petardi più potenti per festeggiare la fine del 2021 e l’arrivo del 2022. In cima alla classifica non possiamo non inserire il Max R5, tra i più apprezzati dagli appassionati di botti. Subito dopo troviamo altri petardi piuttosto rumorosi: dall’Aspide all’Attila, passando per l’Atomyc e lo Squalo. E ancora, non possiamo non considerare per la classifica dei botti legali più potenti per Capodanno 2022 strumenti come il Tigre e il Cobra. Segnaliamo infine altri mezzi pirotecnici spesso utilizzati: Fiorellino, Fresch Kiss, Imperiale, Libellulina, Magnum Testa Nera, Mefisto, Morning Glory e Prato in fiore.

Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 30 dicembre, super Smorfia

© RIPRODUZIONE RISERVATA