Classifica dosi vaccino Covid Regione per Regione/ Lombardia in testa, poi…

Con l’ok della Conferenza Stato-Regioni ha ricevuto il via libera il piano vaccini del Governo ed è possibile stilare una sorta di classifica delle dosi di vaccino Covid Regione per Regione. Da oggi è partito il programma italiano per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus e la vaccinazione di massa prenderà il via già dopo Natale.

Il piano inizierà con le prime 1.833.975 dosi distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni, come ha annunciato l’ufficio del commissario Domenico Arcuri, mentre la seconda fornitura garantita dall’azienda farmaceutica statunitense sarà di 2.507.700 dosi, che saranno destinate alle categorie prioritarie e alla popolazione italiana più fragile. Nel corso dei prossimi giorni verrà reso noto il libretto delle istruzioni con tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Ma, come dicevamo, possiamo già iniziare a stilare una classifica delle dosi di vaccino Covid, che vede in testa la Lombardia, la Regione più colpita dal virus…

CLASSIFICA DOSI VACCINO COVID, I DATI REGIONE PER REGIONE

Prima di elencare la classifica delle dosi di vaccino Covid che riceveranno le varie Regioni, è necessario ricordare che gli enti riceveranno il 90% delle dosi richieste, considerando che «verosimilmente non sarà vaccino il 100% del personale sanitario», come evidenziato dal commissario Domenico Arcuri. Come già anticipato in precedenza, la Regione che riceverà la maggior quantità di dosi di vaccino sarà la Lombardia: parliamo di 304.955 dosi.

Subito dietro troviamo l’Emilia Romagna con 183.318 dosi, il Lazio con 179.818 dosi e il Piemonte con 170.995 dosi. Il Veneto sarà la quinta regione per dosi con 164.728 vaccini Covid, seguito da Campania (135.890), Sicilia (129.047), Toscana (116.240) e Puglia (94.526). La classifica di dosi di vaccino Covid vede poi Liguria con 60.142 dosi, Calabria con 53.131 dosi, Friuli Venezia Giulia con 50.094 dosi, Marche con 37.872 dosi, Sardegna con 33.801 dosi, PA Bolzano con 27.521 dosi, Abruzzo con 25.480 dosi, Basilicata con 19.455 dosi, Umbria con 16.308 dosi, Molise con 9.294 dosi e Valle d’Aosta con 3.334 dosi.

