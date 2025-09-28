Ballando con le Stelle 2025: chi è il vincitore della prima puntata? Andiamo a scoprire la classifica finale al termine delle esibizioni

Dopo una prima puntata frizzante e divertente, ecco la classifica provvisoria di Ballando con le Stelle 2025. Al primo posto Nancy Brilli in coppia con Carlo Aloia, seguiti da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice in seconda posizione e da Rosa Chemical con Erica Martinelli al terzo posto. Quarti Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, quinti Filippo Magnini con Samuel Peron. Nella parte bassa della classifica troviamo Andrea Delogu con Nikita Perotti; all’ottavo posto, a pari merito, Beppe Convertini e Martina Colombari. Decima Marcella Bella, undicesimo Fabio Fognini e, a chiudere, la Signora Coriandoli.

Il televoto del pubblico, però, ha rimescolato le carte: il verdetto della mitica busta di Milly Carlucci vede infatti come vincitrice della prima puntata Francesca Fialdini, che conquista così 30 punti bonus da sfruttare nel prosieguo del programma.

Chi è il vincitore della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025? Occhi puntati su Barbara D’Urso

Manca pochissimo per la classifica e il vincitore della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Difficile azzardare un pronostico, ma alla vigilia del reality sul web si rincorrono sensazioni differenti. Inevitabilmente c’è grande curiosità su Barbara D’Urso, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’edizione di quest’anno. Fabio Fognini non ha detto sì a Ballando con le Stelle semplicemente per partecipare e allora possiamo aspettarci in lui un concorrente agguerritissimo.

Potremmo dire lo stesso di Filippo Magnini, deciso a conquistare la giuria e il pubblico.a casa. Marcella Bella, arrivata ultima allo scorso Festival di Sanremo, spera di ottenere un piazzamento migliore in questa competizione di ballo. Ci riuscirà? Di sicuro la giuria non le farà sconti.

Ballando con le Stelle 2025, aspettando la classifica e il vincitore della prima puntata: chi sono i favoriti?

Proseguiamo poi con Martina Colombari, anche lei come altri suoi colleghi del cast è intenzionata ad arrivare fino in fondo e a sorprendere in positivo. Lo spirito competitivo non le manca, come aveva già dimostrato nella sua esperienza a Pechino Express assieme al figlio Achille. Come si piazzerà invece nel talent di Milly Carlucci? Potrebbe essere una sorpresa ai vertici della classifica finale? Oppure sarà un flop?

Attenzione poi all’outsider Paolo Belli che, dopo diversi anni al fianco di Milly Carlucci in conduzione, è pronto a mettersi alla prova come concorrente. L’esperienza e la malizia non gli mancano per andare avanti lungo il percorso di Ballando con le Stelle 2025, ma chiaro che la co-conduzione è una cosa diversa dalla gara. Gara a cui partecipano, con grandi aspettative, anche Rosa Chemical e Andrea Delogu, altri due concorrenti che potrebbero fare bene.