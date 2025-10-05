Quale sarà la classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 e chi sarà il vincitore? Ecco i favoriti e i possibili ultimi: pronostici

Dopo un esordio tra polemiche e sorprese, Ballando con le stelle 2025 è ripartito con una seconda puntata fatta di voglia di rivincita e riscatto, soprattutto da parte di coloro che, nella prima puntata, hanno ricevuto parole amare e voti bassi dalla giuria. Ma cosa si prevede per questa puntata? Chi potrebbe conquistare i posti più alti in classifica e, magari, vincere anche la puntata?

Se c’è una coppia che sin da subito ha mostrato di avere la stoffa del podio è quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Lei è determinata, lui arriva dalla vittoria dello scorso anno, e la giuria sembra aver apprezzato non poco questo accoppiamento. Ma c’è chi potrebbe dar loro filo da torcere stavolta, e parliamo di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Quale sarà la classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025? Dal podio agli ultimi: i pronostici

L’agitazione della prima puntata potrebbe stavolta lasciare il passo ad una maggiore sicurezza nei passi e nella performance, regalando alla coppia un successo anche in fatto di voti. E non è da escludere, inoltre, la possibilità che vada proprio a loro il tesoretto di Rossella Erra, che ha manifestato tutto il suo tifo per la conduttrice. Qualora Martina Colombari riuscisse a ‘smollarsi’, come richiesto dalla giuria la scorsa settimana, avrebbe ottime possibilità di conquistare almeno il terzo posto nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Andrebbe, così, a tre donne il podio, seguito, probabilmente, dalla sorpresa Paolo Belli. Per gli ultimi posti azzardiamo il nome della signora Coriandoli, che non è spiccata la scorsa settimana, e di Beppe Convertini, non ancora al meglio sul palco.