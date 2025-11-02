Chi sarà il vincitore della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025? Martina Colombari prova a confermarsi in vetta: ecco i "pronostici"

Fabio Fognini vincitore della sesta puntata di Ballando con le Stelle! La classifica gli sorride…

Martina Colombari sembrava destinata alla vittoria della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025, ma alla fine la classifica definitiva ha sorriso a Fabio Fognini che si conferma al primo posto grazie al voto del pubblico a casa e della giuria ed è il vincitore della serata. L’ex miss Italia chiude inizialmente seconda, con Filipo Magnini subito dietro al terzo posto.

Sono poi i bonus di Matano e Erra a riscrivere la classifica dei piani alti, con Marcella Bella che guadagna posizioni e si inserisce nella lotta ai vertici. Per Fabio Fognini si tratta dunque della prima vittoria di questa edizione: un segnale forte e chiaro a chi ha vinto prima di lui. Per la lotta al titolo c’è anche lui..

Chi è il vincitore di Ballando con le Stelle 2025: in attesa della classifica della sesta puntata

Manca poco alla proclamazione del vincitore della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025. C’è grande curiosità da parte del pubblico e degli appassionati di scoprire la classifica finale della serata, con la parte alta della graduatoria che resta quella più intrigante. Tutto perché nessuna delle coppie in gara è ancora riuscita ad innescare una fuga. Sembrava Francesca Fialdini la concorrente destinata a sbaragliare la concorrenza, ma poi nel corso delle varie puntate anche altre coppie hanno dimostrato di poter fare la propria parte.

Basti pensare alla vittoria straordinaria di Martina Colombari, sabato scorso. Con settantadue punti in classifica ha superato Francesca Fialdini e Giovanni Pernice al secondo posto con quarantanove.

Ballando con le Stelle 2025: lotta ai vertici della classifica, chi sarà il vincitore della sesta puntata?

Tra gli altri concorrenti da considerare per l’alta classifica, c’è indubbiamente Filippo Magnini. Con la sua insegnante, Alessandra Tripoli, sta facendo un percorso in crescendo e ora vedremo se riuscirà ad insidiare le altre coppie per la vittoria finale. Per stasera va anche considerata Barbara d’Urso, che la settimana scorsa aveva deluso la giuria e proverà con tutta se stessa a tornare ad alti livelli.

Non ci sarà invece Andrea Delogu, dopo il grave lutto che l’ha colpita. “Noi siamo come i circensi e dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza”, ha spiegato la conduttrice Mily Carlucci alla vigilia della sesta puntata. Ballando con le Stelle 2025 regolarmente in onda, quindi. Appuntamento fissato alle ore 21.25 su Raiuno: Milly Carlucci e i suoi aspiranti ballerini sono pronti a regalarci una serata di divertimento e leggerezza.