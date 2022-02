Classifica e vincitore Sanremo 2022/ Ha vinto il Festival… Mahmood e Blanco da podio

CHI HA VINTO SANREMO 2022? DECISIVO IL TELEVOTO DA CASA

La finale del Festival di Sanremo 2022 entra nel vivo e si va formando la classifica generale che verrà comunicata poi da Amadeus nell’ultima parte di questa avvincente puntata e che serve per arrivare al vincitore Sanremo 2022. Sarà fondamentale capire quali cantanti in gara si piazzeranno ai primi tre posti, perché saranno loro poi a giocarsi la vittoria finale. Questa quinta e ultima serata, infatti, ci regala una gara nella gara. Ora l’obiettivo dei 25 artisti è quello di salire sul podio, di essere tra i primi tre che hanno raccolto più voti.

DAL PODIO AL VINCITORE DI SANREMO 2022

La sfida per il titolo di vincitore Sanremo 2022 arriverà in un secondo momento, quello decisivo, nel quale i punti raccolti finora non avranno alcun valore, poiché verranno azzerati. In questo modo tutti potranno partire allo stesso livello e giocarsi le loro carte in quello che di fatto è davvero l’ultimo atto.

PRONOSTICI VINCITORE SANREMO 2022, I FAVORITI SONO…

Al momento i favoriti sono Mahmood & Blanco, Gianni Morandi ed Elisa, non fosse altro che sono stati questi i piazzamenti ottenuti nella serata delle Cover. Oggi però tutto può cambiare. E questa finale del Festival di Sanremo 2022 ci può regalare davvero delle belle sorprese. Basti pensare a quello che è accaduto nelle ultime ore a Gianni Morandi. La sfida sembrava tutta tra Mahmood & Blanco ed Elisa, poi in realtà la corsa è diventata a tre, perché si è inserito appunto Gianni Morandi. Ma chi potrebbe essere l’outsider? Il pensiero vola subito a La Rappresentante di Lista, ma non andrebbero sottovalutati Irama e Sangiovanni. Di seguito vi riportiamo l’ultima classifica generale disponibile, quella che andrà aggiornata con i voti di oggi.

CLASSIFICA SANREMO 2022 DOPO QUARTA SERATA

Mahmood e Blanco – Brividi

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Elisa – O forse sei tu

Irama – Ovunque sarai

Sangiovanni – Farfalle

Emma – Ogni volta è così

La rappresentante di lista – Ciao ciao

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Fabrizio Moro – Sei tu

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Achille Lauro – Domenica

Matteo Romano – Virale

Dargen D’Amico – Dove si balla

Aka7even – Perfetta così

Noemi – Ti amo non lo so dire

Ditonellapiaga e Rettore– Chimica

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Rkomi – Insuperabile

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Giusy Ferreri – Miele

Ana Mena – Duecentomila ore

Tananai – Sesso occasionale



