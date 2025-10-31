Classifica Tale e quale Show 2025, chi è il vincitore della sesta puntata? Cresce l'attesa per la proclamazione del campione: ecco i pronostici

Tale e quale show 2025, chi è il vincitore della sesta puntata? Cavallo e il duo Cirilli-Insinna a pari merito!

Cala il sipario sulla sesta puntata di Tale e quale Show 2025, con la classifica aggiornata ed una lotta serrata per il titolo di vincitore. Carmen di Pietro è sempre ultima in classifica, Gianni Ippoliti è penultimo con Peppino di Capri; seguono Tony Maiello con Mahmood, una deludente Pamela Petrarolo con Fiorella Mannoia, Maryna con Serena Brancale, Peppe Quintale in quinta posizione con Barry Gibb.

Quarto posto invece per Antonella Fiordelisi con Clara. Podio per le Donatella impegnate nell’imitazione di Ditonellapiaga e Rettore; al primo posto pari merito tra Samuele Cavallo con Diodato ed Insinna & Cirilli con Frankenstein e Mercoledì Addams.

Tale e quale show 2025, classifica e vincitore della sesta puntata: lotta ai vertici tra Pamela Petrarolo e Tony Maiello

Manca poco per scoprire classifica e vincitore della sesta puntata di Tale e quale show 2025. I pronostici pre-puntata sorridono a Pamela Petrarolo, che stasera torna in pista con l’imitazione di Fiorella Mannoia. Sulla carta sembra una prova favorevole per l’ex concorrente del Grande Fratello, attualmente in vetta alla classifica generale. Con ben 272 punti, Pamela Petrarolo guida la graduatoria di Tale e quale Show 2025, con sette punti di vantaggio su Tony Maiello che resta aggrappato al sogno della vittoria.

Leggermente più defilato, invece, Samuele Cavallo, terzo con 255 punti. Tra le altre imitazioni del 31 ottobre da seguire con grande attenzione per il discorso legato alla classifica o al possibile vincitore della puntata, c’è Maryna nel panni di Serena Brancale.

Vincitore e classifica di Tale e quale show: chi trionfa nella sesta puntata? Pamela Petrarolo ancora favorita

Può fare bene anche Antonella Fiordelisi nei panni di Clara, sesta in classifica generale con 224 punti. Con un’eventuale vittoria potrebbe scalare qualche posizione e avvicinarsi ai piani alti in vista della finale. Sembra invece destinata a restare sul fondo Carmen Di Pietro, questa sera alle prese con una difficile imitazione di Boy George.

La soubrette non sarà un’eccellente imitatrice, ma le assegnazioni non le sono certo state favorevoli. E poi non vanno dimenticati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che nella serata di Halloween vestiranno i panni di Frankenstein e Mercoledì Addams. Manca poco, dunque. L’attesa per scoprire il vincitore di questa puntata cresce sempre più. Chi sarà? Sarà Pamela Petrarolo a confermarsi in vetta?