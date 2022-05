Classifica Eurovision 2022 e vincitore prima semifinale/ Favoriti i Kalush

Classifica Eurovision 2022 prima semifinale

Grande attesa per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Questa sera sul palco del Pala Olimpico di Torino si esibiranno i primi 17 cantanti in gara. Ma solo 10 approderanno alla finale di sabato 14 maggio. Ricordiamo che durante la prima semifinale voteranno anche due Paesi delle “Big Five”, Italia e Francia, anche se i loro rappresentanti si esibiranno solo durante la finale. Il televoto avrà un peso del 50% su totale, il restante giudizio sarà nelle mani degli esperti musicali che comporranno la giuria di ogni nazione.

Tra i favoriti vincitori della prima semifinale dell’Eurovision 2022 spiccano i Kalush Orchestra, rappresentanti dell’Ucraina candidati alla parte alta della classifica Eurovision Song Contest. Il gruppo si esibirà con il brano “Stefania”: “È un brano su mia madre. Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei”, ha raccontato il frontman Oleh Psiuk.

Vincitore Eurovision Song Contest 2022 della prima semifinale: chi sarà nella top 10 della classifica?

Oltre ai Kalush, spiccano anche Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”, rappresentati della Norvegia, e Zdob si Zdub & Advahov Brothers con “Trenuletul” dalla Moldavia. Al termine delle 17 esibizione della prima semifinale dell’Eurovision 2022 verrà rivelata la classifica e verranno annunciati le 10 nazionalità che approderanno alla finale. I voti saranno ufficializzati dopo che si saranno espresse le giurie nazionali e i telespettatori grazie al televoto. Ricordiamo che pubblico e giuria di un Paese non possono votare per l’artista o gli artisti della loro stessa nazione. Alla finale di sabato 14 maggio si esibiranno i 20 cantanti che hanno superato le semifinale i “Big Five”: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

