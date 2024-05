Classifica Eurovision 2024/ Baby Lasagna vincitore? Svizzera sul podio e Angelina Mango fuori: i pronostici

Classifica Eurovision 2024, chi salirà sul podio? Baby Lasagna possibile vincitore

Quale sarà la classifica finale dell’Eurovision 2024? A poche ore dalla proclamazione del vincitore di questa edizione, fioccano i pronostici sul podio dell’Eurovision 2024 e su chi, invece, si classificherà ultimo. Dall’inizio della kermesse canora, un nome prevale su tutti ed è quello di Baby Lasagna, cantante che rappresenta la Croazia. Secondo i bookmakers potrebbe classificarsi primo, seguito al secondo posto da Eden Golan, ovvero la cantante che rappresenta Israele.

Al terzo posto, secondo l’attuale classifica dei bookmakers dell’Eurovision 2024, potrebbe classificarsi la Svizzera, rappresentata da Nemo. Sale in quarta posizione, secondo gli ultimi pronostici, l’Irlanda, rappresentata dalla cantante Bambie Thug. Chiude il quintetto, secondo i pronostici, la Francia, rappresentata da Slimane con la sua potente voce e la canzone ‘Mon amour’.

La possibile classifica finale dell’Eurovision 2024 secondo i bookmakers

E Angelina Mango? Dove si trova nella classifica dei bookmakers dell’Eurovision 2024? Al momento è settima ma potrebbe calare, vista la scalata che sta effettuando nei pronostici il Regno Unito con Olly Alexander. Angelina dovrebbe dunque cercare di scalare le posizioni, a partire dal sesto che è attualmente occupato dall’Ucraina con a. alyona & J. Heil. Di seguito la papabile classifica completa della finale dell’Eurovision 2024 col possibile vincitore.

1 Croazia Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

2 Israele Eden Golan – Hurricane

3 Svizzera Nemo – The Code

4 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue

5 Francia Slimane – Mon amour

6 Ucraina a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

7 Italia Angelina Mango – La noia

8 Regno Unito Olly Alexander – Dizzy

9 Finlandia Windows95man – No Rules!

10 Grecia Marina Satti – Zari

11 Svezia Marcus & Martinus – Unforgettable

12 Norvegia Gåte – Ulveham

13 Armenia Ladaniva – Jako

14 Lituania Silvester Belt – Luktelk

15 Austria Kaleen – We Will Rave​

16 Georgia Nutsa Buzaladze – Firefighter

17 Spagna Nebulossa – Zorra

18 Estonia 5miinust & Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

19 Cipro Silia Kapsis – Liar

20 Germania Isaak – Always on the Run

21 Lettonia Dons – Hollow

22 Slovenia Raiven – Veronika

23 Portogallo Iolanda – Grito

24 Lussemburgo Tali – Fighter

25 Serbia Teya Dora – Ramonda

