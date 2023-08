Classifica FIMI: Italodisco dei The Kolors sempre in testa nei singoli/ Tedua perde il primato tra gli album

Classifica Fimi singoli: Italodisco dei The Kolors vola

Continua il successo di Italodisco, la hit estiva dei The Kolors che ha sbaragliato la concorrenza dei tantissimi singoli usciti per l’estate 2023 e che continua ad essere in testa alla classifica dei singoli più venduti. Il brano, fresco, allegro e ritmato piace davvero a tutti e, nonostante siano passate settimane dalla sua uscita, continua ad essere cantato e ballato ovunque. La dimostrazione arriva dalla Classifica FIMI di questa settimana che vede la band capitanata da Stash e che ha trovato il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi saldamente in testa alla classifica dei singoli per la quarta volta consecutiva.

Un successo importante per Stash che, lo scorso 17 luglio, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha festeggiato insieme ai fan la conquista del disco di platino per Italodisco.

Classifica Fimi album: Tedua perde il primato

Cambiano le posizioni, invece, per la classifica degli album più venduti. Se la settimana scorsa, al primo posto d’era Tedua con La Divina Commedia questa settimana, in cima alla classifica, c’è Travis Scott con Utopia. Sul terzo gradino del podio, invece, si piazza 10 di Drillionaire.

Seguono Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier, Marco Mengoni con Materia (Prisma), Sirio di Lazza. Austin di Post Malone, Innamorato di Blanco e Santana Season di Shiva.

