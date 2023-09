Classifica FIMI, top 20 singoli: The Kolors perde la vetta, Shiva é in pole!/ Tutte le posizioni

Classifica FIMI, aggiornata a fine settembre 2023: la Top of the music- singoli

Si aggiorna nuovamente la Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming, nel periodo compreso dal 15 al 21 settembre 2023, e ha due nuovi capolista: Shiva e Il tre, con The Kolors grandi spodestati.

Nella Classifica FIMI inerente ai singoli, il nuovo capolista é Shiva alla pole position con Syrup. E dalla posizione #2 alla #6, troviamo in discesa di una posizione i The Kolors con Italodisco, Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo, Vetri neri di Ava, Anna e Capo Plaza, Bellissimissima di Alfa e ancora, poi, i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte. Insomma una Top 7 segnata dalla grande new-entry al vertice del fenomeno Shiva.

Un importante avanzamento alla posizione #7, é quello di Papaya di Villabanks (+11), a cui seguono – completando la Top10 – Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (in discesa di 2 posizioni), Ci pensiamo domani dell’ex Amici 22 Angelina Mango (anche lei in discesa di due posizioni) e Taxi sulla Luna di Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra (le cui posizioni restano invariate). Undicesimo posto per Alta marea di Coez e Frah Quintale (in discesa di tre posizioni). Alla posizione #12 troviamo Fragole di Achille Lauro & Rose Villain (in discesa di 3 posti).

Scende di due posizioni Mon amour di Annalisa alla #14, così come scende di una Parafulmini di Ernia, Bresh e Fabri Fibra. #15 Hoè di Tedua e Sfera Ebbasta (-3), mentre si riconferma alla posizione #16 Lala di Myke Towers. A conclusione della Top20 della rinnovata classifica FIMI relativa ai singoli, poi, troviamo Doja Cat con Paint The Town Red in salita di ben 15 posti, Gelosa di Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè (+3). Stabile resta poi Un briciolo di allegria di Blanco e Mina e per Marco Mengoni ed Elodie con Pazza musica si registra una discesa di tre posizioni.

Si seguito, quindi, riportata la Top20 targata FIMI/Gfk, relativa ai singoli:

1 – Shiva (Syrup)

2 – The Kolors (Italodisco)

3 – Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo (Bon Ton)

4 – Ava, Anna e Capo Plaza (Vetri neri)

5 – Alfa (Bellissimissima)

6 – Pinguini Tattici Nucleari (Rubami la notte)

7 – Villabanks (Papaya)

8 – Fedez, Annalisa e Articolo 31 (Disco Paradise)

9 – Angelina Mango (Ci pensiamo domani)

10 – Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra (Taxi sulla Luna)

11– Coez e Frah Quintale (Alta Marea)

12 – Achille Lauro e Rose Villain (Fragole)

13 – Annalisa (Mon amour)

14 – Ernia, Bresh e Fabri Fibra (Parafulmini)

15 – Tedua feat Sfera Ebbasta (Hoe)

16 – Lazza (Cenere)Myke Towers (Lala)

17 – Doja Cat (Pain The Town Red)

18 – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè (Gelosa)

19 – Blanco e Mina (Un briciolo di allegria)

20 – Marco Mengoni feat. Elodie (Pazza musica)

La TOP of the music album

La Classifica FIMI relativa alle vendite e gli streaming degli album, in particolare i dati su Spotify Italia, vede dopo una sola settimana al vertice, Lovebars di Coez & Frah Quintale cedere il dominio degli album a Invisibili de Il Tre, rilasciato lo scorso 15 settembre. Terza posizione per La Divina Commedia di Tedua (che perde una posizione). Quarta e quinta posizione si registrano per Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier che resta stabile e 10 di Drillionaire, che sale di un posto.

Sesto posto per Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari (in discesa di una posizione). Alla posizione #7 troviamo Sirio di Lazza. Ottavo Marco Mengoni con Materia (Prisma) (in discesa di un posto). Chiudono la Top10 Utopia di Travis Scott (che scende di una posizione) e Guts di Olivia Rodrigo (scende di sette posti).

Di seguito, quindi, riportiamo la classifica FIMI degli album:

1 – Il Tre (Invisibili)

2 – Coez & Frah Quintale (Lovebars)

3 – Tedua (La Divina Commedia)

4 – Geolier (Il coraggio dei bambini – Atto II)

5 – Drillionaire (10)

6 – Pinguini Tattici Nucleari (Fake News)

7 – Lazza (Sirio)

8 – Marco Mengoni (Materia (Prisma))

9 – Travis Scott (Utopia)

10 – Olivia Rodrigo (Guts)











