Classifica Finale Eurovision 2023, pagelle e vincitore/ Loreen magnifica, Svezia in trionfo!

Finale Eurovision 2023, le pagelle: Loreen con Tattoo porta in trionfo la Svezia! Marco Mengoni sfiora soltanto il podio…

Si chiude con una standing ovation pazzesca la finale Eurovision 2023, vinta dalla Svezia con una Loreen graffiante e convincente. Il brano “Tattoo” trionfa e rispetta i pronostici della vigilia, ottenendo un posto ai vertici anche nelle nostre pagelle Eurovision 2023. La cantante svedese si impone per la seconda volta nella sua carriera grazie al televoto, sconfiggendo la Finlandia all’ultimo respiro (voto 9). Proprio la Finlandia, con Käärijä e “Cha Cha Cha” (voto 6), ha compiuto un balzo strepitoso grazie al televoto, superando l’Italia di Mengoni (voto 8), che sognava almeno il podio.

Per il nostro eroe finisce con un onorevole quarto posto la sua seconda avventura a Eurovision. Il cantante di Ronciglione ha fatto un figurone, con un’interpretazione intensa e sempre più ricca di sfumature. Così “Due Vite” ha lasciato il segno, anche in un contesto internazionale, dove tra le belle sorprese spicca Israele con una brillantissima Noa Kirel (voto 7,5).

Finale Eurovision 2023, le pagelle e la classifica: delude la Gran Bretagna, ma ci sono tante altre sorprese positive

Una menzione nelle pagelle Eurovision 2023 la merita anche l’Austria, con Teya & Salena ed il brano “Who The Hell Is Edgar?” (voto 7). Bene anche il Portogallo con Mimicat e la sua “Ai Coração” (voto 8). Figurone per la Polonia con Blanka (voto 7), mentre delude il Regno Unito con Mae Muller e I Wrote A Song (voto 5). Come evidenziato anche da Mara Maionchi durante la diretta Rai, dalla Gran Bretagna ci si aspettava qualcosa in più.

Tornando ale note positive, invece, ecco l’Armenia con Brunette e Future Lover (voto 7), la Moldavia con l’esibizione di Pasha Parfeni in Soarele şi Luna (voto 7,5). Di seguito quindi la classifica finale con i punti: Svezia 583 punti, Finlandia 526 punti, Israele 362 punti Italia 350 punti, Norvegia 268 punti, Ucraina 243 punti, Belgio 182 punti, Estonia 168 punti, Australia 151 punti, Repubblica Ceca 129 punti, Lituania 127 punti, Cipro 126 punti, Croazia 123 punti, Armenia 122 punti, Austria 120 punti, Francia 104 punti, Spagna 100 punti, Moldavia 96 punti, Polonia 93 punti, Svizzera 92 punti, Slovenia 78 punti, Albania 76 punti, Portogallo 59 punti, Serbia 30 punti, Regno Unito 24 punti, Germania 18 punti.

