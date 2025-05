Voti e pagelle ai protagonisti della finale di Sognando Ballando con le Stelle: dal vincitore a…

Si chiude questa prima edizione di Sognando Ballando con le Stelle e le nostre pagelle ripartono dal verdetto della finale e dalla classifica. A primeggiare troviamo inaspettatamente il ballerino caraibico Chiquito: simpatico, talentoso e originale. Non ci aspettavamo però potesse scalare così tante posizioni e laurearsi vincitore. E invece… ce l’ha fatta. Sarà l’effetto Wanda Nara? O il suo vissuto che ha forgiato un carattere forte e resiliente? Voto 7,5.

Al ballerino caraibico avremmo preferito la ballerina del Kazakistan, Janiya. In queste settimane la ragazza ha dimostrato di essere molto più forte dei problemi e delle preoccupazioni che l’hanno colpita fuori dal programma. E’ stata eccezionale, per stile e grazie. Voto 8,5. Sempre tra i primi tre ballerini della classifica, troviamo lo svedese Hugo che ha fatto scintille con Federica Nargi. Bravo, ma in generale sono un po’ mancate le emozioni. Voto 6.

Proseguiamo le nostre pagelle di Sognando Ballando con le Stelle, spulciando i top e i flop della finale. Yuri si è confermato ad alti livelli, anche grazie ad una Federica Pellegrini con cui ha mostrato intesa. Peccato sia arrivato poco fuori e infatti il ballerino è uscito dai radar per la vittoria. Voto 7. Non benissimo Mario, ma non per sua responsabilità. La polemica con la giuria occupa quasi tutto lo spazio, quel che resta viene rubato da una magnetica Bianca Guaccero. Voto 6.

Ci è piaciuta anche Vanessa, in coppia con Massimiliano Ossini, benché non abbia mai dato l’idea di fare troppo sul serio o di crederci fino in fondo. Occasione persa? Voto 7-. Chiudiamo con Aly Z e Valentina, due ballerine eccellenti che pagano a caro prezzo la loro personalità schietta. Avrebbero meritato più spazio… voto 7,5 ad entrambe.

