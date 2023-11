CLASSIFICA FORMULA 1 2023/ Gp Abu Dhabi Yas Marina: Verstappen cerca la 19esima (26 novembre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: VERSTAPPEN CERCA LA 19ESIMA

In attesa del GP Abu Dhabi che comincerà oggi alle 14, andiamo a vedere la classifica stagionale di Formula 1 del 2023. In pole c’è Verstappen con 549 punti, 18 vittorie e ben 20 podi. Segue alle sue spalle Perez con 273 punti, 2 vittorie e 9 podi. Sono 6 invece i podi per Hamilton che però non ha ottenuto nessuna vittoria e in classifica si posiziona al terzo posto con 232 punti. Sono 200 invece i punti con Carlos Sainz che ha messo in cassaforte una vittoria e 3 podi in stagione. Quella di oggi sarà la ventiduesima gara stagionale e chiuderà un’annata dominata proprio da Verstappen, come ben dimostrano i punti. Già da tempo campione del mondo, l’olandese vuole mettere a segno la diciannovesima vittoria dell’anno, che renderebbe ancora più memorabile una stagione già di per sé indimenticabile. (agg. JC)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: VERSO IL GP ABU DHABI YAS MARINA

Ultimo appuntamento con la classifica di Formula 1 2023: domenica 26 novembre si corre il Gp Abu Dhabi, a Yas Marina sarà la ventiduesima gara e appunto quella che chiuderà una stagione dominata da Max Verstappen e la Red Bull, già da tempo campioni del mondo con un abisso sulla concorrenza e con l’olandese che oggi avrà anche la possibilità di timbrare la diciannovesima vittoria nell’anno, detto che i numeri messi insieme fino a questo momento sono già straordinari record sia come numero totale di successi che come percentuale rispetto ai Gran Premi disputati in stagione.

Alle spalle dei due sopra citati, alcune lotte sono ancora nel vivo: quella più interessante, in generale e per noi italiani, riguarda il secondo posto nel Mondiale costruttori perché, dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz a Las Vegas, la Rossa si è portata a soli 4 punti dalla Mercedes nella classifica di Formula 1 2023, la scuderia inglese appare in crisi nelle ultime gare e il tombino-gate che ha coinvolto Sainz ha messo la furia negli occhi della Ferrari, come lo stesso spagnolo ha avuto modo di sottolineare domenica scorsa. Dunque, ora vedremo come cambierà la classifica di Formula 1 2023 dopo il Gp Abu Dhabi 2023…

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ultima gara, e allora la classifica di Formula 1 2023 ha già detto qualcosa non solo riguardo i titoli: per esempio il flop di Lewis Hamilton a Las Vegas ha reso certo Sérgio Perez del secondo posto nel Mondiale piloti, sarà doppietta Red Bull anche da questo punto di vista ma, dal canto suo, il sette volte campione del mondo si è assicurato di salire sul podio della classifica di Formula 1 2023, perché non è più raggiungibile dai due spagnoli Alonso e Sainz, con il pilota della Ferrari che ha agganciato il collega e adesso può anche staccarlo. Chi spera nella quarta piazza è soprattutto Lando Norris: l’inglese della McLaren però dovrà cancellare subito lo zero di domenica scorsa.

Anche Leclerc potrebbe arrivare quarto, qui però bisognerà valutare se la Ferrari “suggerirà” di mantenere le gerarchie di classifica createsi oggi; uno sguardo alla classifica di Formula 1 per il Mondiale costruttori ci dice che McLaren e Aston Martin si giocano ancora la quarta piazza, ci sono 11 punti di margine tra le due mentre Alpine è già sicura di aver chiuso in sesta posizione e tutto sommato con un buon passo, lotta interna tra Pierre Gasly e Esteban Ocon che sono separati da appena quattro punti ma, anche qui, dipenderà magari dagli ordini di scuderia.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 549

2. Sergio Pérez (Red Bull) 273

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 232

4. Carlos Sainz (Ferrari) 200

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 200

6. Lando Norris (McLaren) 195

7. Charles Leclerc (Ferrari) 188

8. George Russell (Mercedes) 160

9. Oscar Piastri (McLaren) 89

10. Lance Stroll (Aston Martin) 73

11. Pierre Gasly (Alpine) 62

12. Esteban Ocon (Alpine) 58

13. Alexander Albon (Williams) 27

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 13

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10

16. Nico Hulkenberg (Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) 6

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (Haas) 3

20. Liam Lawson (Alpha Tauri) 2

21. Logan Sargeant (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 822

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren 284

5. Aston Martin 273

6. Alpine 120

7. Williams 28

8. Alpha Tauri 21

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12











