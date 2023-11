CLASSIFICA FORMULA 1 2023/ Verstappen a quota 499! Mondiale piloti e costruttori Gp Brasile (4-5 novembre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: VERSTAPPEN A 499 PUNTI

La Sprint di Interlagos non poteva modificare molto una classifica Formula 1 che da tempo immemore ha già emesso i principali verdetti, tuttavia Max Verstappen allunga ancora di più grazie al suo successo e sono sempre più impressionanti i numeri, sia individuali sia della Red Bull, che questa volta ottiene un bel contributo anche da Sergio Perez grazie al terzo posto di Sergio Perez. Ride anche la McLaren grazie al secondo posto di Lando Norris, ennesima conferma della grande crescita della scuderia britannica nella seconda metà della stagione.

Il duello più interessante nella classifica di Formula 1 a questo punto della stagione è pero quello tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto fra i Costruttori: non cambiano molto le gerarchie, ma Stoccarda guadagna ulteriormente terreno grazie al quarto posto di George Russell e il settimo di Lewis Hamilton, a confronto della quinta piazza di Charles Leclerc e di un Carlos Sainz ottavo. Fuori dalle scuderie big, lode infine per il sesto posto di Yuki Tsunoda al volante della AlphaTauri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP BRASILE SAN PAOLO

La classifica Formula 1 2023 ci introduce sabato 4 novembre 2023 al Gp Brasile: siamo a San Paolo ed è il terzultimo appuntamento di una stagione lunga, che ha già espresso i suoi verdetti principali. Ovvero: la Red Bull ha vinto il sesto titolo costruttori, Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva. Un Verstappen che, grazie alla vittoria in Messico, ha eguagliato Alain Prost come numero di vittorie: sono adesso 51, davanti l’olandese ha solo Sebastian Vettel (a -2), Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Per sapere se Verstappen avvicinerà certi numeri bisognerà aspettare, intanto già quest’anno potrebbe agganciare e sorpassare l’ex alfiere di Red Bull e Ferrari.

Un dominio che ha dato poco sale alla lotta per i due titoli, ma la classifica di Formula 1 2023 – che sarà mossa già di sabato, essendo in programma la Sprint Race – ci deve dire ancora molto riguardo i piazzamenti: per esempio la Ferrari ha la possibilità di prendersi il secondo posto nel Mondiale costruttori sopravanzando la Mercedes, e Carlos Sainz ha nel mirino la terza piazza tra i piloti che comunque sarà molto difficile da conquistare. Questo per quanto riguarda la rossa, ma altri duelli sono vivi e dunque adesso proveremo a ricostruire la classifica di Formula 1 2023 aspettando il Gp Brasile a San Paolo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto dunque è dominio Verstappen e Red Bull nella classifica di Formula 1 2023: l’olandese ha la bellezza di 491 punti e un vantaggio di 251 lunghezze su Sergio Pérez, che ha sostanzialmente doppiato con un dato che fa ancora più impressione se pensiamo che il messicano è il compagno di scuderia del campione del mondo. Dato assolutamente interessante quello che riguarda Checo, in crisi di rendimento: lo zero fatto registrare in Messico, proprio nel Gran Premio di casa, ha portato Hamilton a soli 20 punti da lui, sembrava impensabile e invece l’inglese della Mercedes potrebbe realmente chiudere al secondo posto nella classifica di Formula 1 2023, mostrando tutte le sue doti.

Certo anche lui non ha potuto contrastare una Red Bull che ha gareggiato in una categoria a parte (o, appunto, sarebbe meglio dire Verstappen), in queste ultime tre gare Hamilton proverà se non altro a ottenere una vittoria che gli manca dal 2021. Lando Norris invece ha scavalcato Charles Leclerc al sesto posto, il monegasco crede ancora nel controsorpasso e i due potrebbero operare il ribaltone ai danni di un Fernando Alonso entrato in crisi nel momento in cui la Aston Martin è calata di rendimento, lo spagnolo che sognava la seconda posizione nella classifica di Formula 1 2023 potrebbe chiudere addirittura settimo se non ottavo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 499

2. Sergio Pérez (Red Bull) 246

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 222

4. Carlos Sainz (Ferrari) 184

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

6. Lando Norris (McLaren) 176

7. Charles Leclerc (Ferrari) 170

8. George Russell (Mercedes) 156

9. Oscar Piastri (McLaren) 87

10. Pierre Gasly (Alpine) 56

11. Lance Stroll (Aston Martin) 53

12. Esteban Ocon (Alpine) 45

13. Alexander Albon (Williams) 27

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10

16. Nico Hulkenberg (Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) 6

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (Haas) 3

20. Liam Lawson (Alpha Tauri) 2

21. Logan Sargeant (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 745

2. Mercedes 378

3. Ferrari 354

4. McLaren 263

5. Aston Martin 236

6. Alpine 101

7. Williams 28

8. Alpha Tauri 19

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12











