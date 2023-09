Classifica Formula 1 2023/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Giappone Suzuka (domenica 24 settembre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: VERSO IL GP GIAPPONE 2023

La classifica di Formula 1 2023 ci porta per mano verso il Gp Giappone: appuntamento la mattina presto di domenica 24 settembre (almeno in Italia) con una gara nella quale sicuramente uno degli aspetti principali sarà la potenziale conferma della Ferrari, scuderia che ha interrotto il lunghissimo dominio Red Bull grazie allo straordinario Carlos Sainz, che con cuore e nervi saldissimi ha vinto il Gp Singapore tenendo alle spalle Lando Norris e le scatenate Mercedes, riuscendo a impedire il sorpasso delle frecce d’argento ai danni del pilota McLaren così da garantirsi un margine per mettere la sua rossa davanti a tutti.

Chiaramente, nella classifica di Formula 1 2023 non è cambiato più di tanto: il passaggio a vuoto di Max Verstappen, che ha interrotto la sua striscia vincente a 10 gare, ha comunque confermato l’olandese primo per distacco, con un vantaggio di 151 punti sul compagno di squadra Sergio Pérez. Se la lotta per il Mondiale piloti e quello costruttori è già finita, le lotte per le posizioni di rincalzo sono davvero interessanti: per esempio la Ferrari ha ora una bella possibilità per andare a riprendere la Mercedes e ottenere la piazza d’onore, che sarebbe certamente un risultato di rilievo all’interno di una stagione partita non bene. Vedremo allora come cambierà la classifica di Formula 1 2023 dopo il Gp Giappone…

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando la classifica di Formula 1 2023 dopo il Gp Giappone possiamo notare un dato incredibile: mancano sette gare al termine della stagione, e il vantaggio della Red Bull sulla Mercedes (308 punti) è pari al totale dei punti che sono a disposizione nelle gare lunghe, contando anche il potenziale giro veloce. Naturalmente ci sono le Sprint Race e questo impedisce alla Red Bull di aver già festeggiato aritmeticamente il titolo, ma questa statistica ci dice pienamente di quale sia il dominio di una monoposto che solo domenica lo scorso weekend ha mostrato qualche crepa, rimanendo fuori dal Q3 delle qualifiche e poi dovendosi accontentare di quinto e ottavo posto.

Per il resto, come già detto, sarà interessante valutare le altre posizioni nella classifica di Formula 1 2023: Lewis Hamilton ha scavalcato Fernando Alonso al terzo posto ma potrebbe assaltare la seconda piazza di Sergio Pérez, Carlos Sainz stesso non è troppo lontano dal connazionale della Aston Martin e poi abbiamo un Lando Norris in grande crescita come la McLaren, che ha sensibilmente avvicinato George Russell andato a muro domenica scorsa a Marina Bay, e in generale non veloce come nella passata stagione. La classifica di Formula 1 2023 resta entusiasmante al netto dei due Mondiali già assegnati, dunque staremo a vedere…

CLASSIFICA FORMULA 1 2023

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 374

2. Sergio Pérez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

5. Carlos Sainz (Ferrari) 142

6. Charles Leclerc (Ferrari) 123

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 97

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Pierre Gasly (Alpine) 45

11. Oscar Piastri (McLaren) 42

12. Esteban Ocon (Alpine) 36

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 3

19. Liam Lawson (Alpha Tauri) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 597

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin 217

5. McLaren 139

6. Alpine 81

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 5











