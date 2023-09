CLASSIFICA FORMULA 1 2023/ Mondiale piloti e costruttori: Albon, la rivelazione (Gp Singapore Marina Bay)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: LA RIVELAZIONE

Che sia una rivelazione o meno, nella classifica di Formula 1 2023 il grande personaggio da raccontare è Alexander Albon. Il thailandese sta facendo grandi cose, se consideriamo che guida una Williams: ha raccolto 21 punti, cioè tutti quelli della sua scuderia, arrivando due volte settimo e due volte ottavo, con un decimo posto nella gara inaugurale. La Williams è una scuderia storica, che però non vince un titolo piloti dal 1997 (con Jacques Villeneuve); per dare l’esatta dimensione del suo crollo, basti pensare che dal 2018 al 2022 ha raccolto un totale di 39 punti, l’ultimo anno davvero importante è stato il 2017 con Felipe Massa e Lance Stroll (83 punti e quinto posto nella classifica di Formula 1 2023).

Ebbene: dopo quindici gare Albon ha raccolto 21 punti con la Williams. L’anno migliore del thailandese rimane il 2020, quando ne aveva raccolti 105 arrivando settimo nella classifica di Formula 1; l’anno scorso, sempre al volante della Williams, aveva timbrato 4 punti. I miglioramenti sono evidenti; va detto che la stessa monoposto ha dato ottimi segnali negli ultimi Gran Premi e appare decisamente più competitiva, vedremo oggi se Albon riuscirà a fare un altro passo avanti nella classifica di Formula 1 2023. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSTAPPEN E RED BULL IMPRENDIBILI

La classifica di Formula 1 2023 riguarda oggi il Gp Singapore: quello di Marina Bay è il quindicesimo appuntamento nella stagione, che ha ben poco da dire nell’ambito della corsa al titolo. Max Verstappen e la Red Bull sono dominanti: con il trionfo di Monza l’olandese ha centrato un record assoluto per la Formula 1, vincendo la decima gara consecutiva e prendendosi un vantaggio di 145 lunghezze sul compagno di squadra Sergio Pérez. Da parte sua il messicano ha completato la doppietta Red Bull, la sesta in stagione: nel Mondiale costruttori le Lattine Volanti hanno 310 punti di margine sulla Mercedes.

Mancano otto appuntamenti al termine della stagione: di fatto nemmeno Pérez potrà più impensierire Verstappen nella ricerca di un terzo titolo consecutivo, ma questo ovviamente non significa che la classifica di Formula 1 2023 sia necessariamente priva di spunti. Intanto i piazzamenti nel Mondiale costruttori sono sempre importanti, e poi anche i piloti vanno a caccia di risultati preziosi anche eventualmente per definire quello che sarebbe il loro futuro. Adesso possiamo gettare uno sguardo più approfondito sulla classifica di Formula 1 2023, provando a tracciare qualche altro tema che riguarda il Gp Singapore qui a Marina Bay.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora la classifica di Formula 1 2023, notiamo appunto che il dominio della Red Bull è totale: quest’anno solo le Lattine Volanti hanno vinto, lasciando le briciole a tutti gli altri e avviandosi verso il terzo Mondiale consecutivo per un Verstappen che, qualunque cosa succeda, la domenica taglia sempre il traguardo in prima posizione. Lo fa ormai da Miami: era il 7 maggio, sono passati oltre quattro mesi e l’olandese deve ancora trovare qualcuno che lo batta, cosa che in questa stagione è riuscita solo a Pérez in Arabia Saudita e Azerbaijan.

Per il resto comunque la classifica di Formula 1 2023 è interessante: sia Fernando Alonso che Lewis Hamilton (arrivato a 6 punti dallo spagnolo) contemplano la possibilità di strappare la seconda posizione a Pérez, e per farlo potrebbero anche inanellare quella che sarebbe la prima vittoria stagionale. Abbiamo poi la lotta per la quinta posizione, che potrebbe diventare qualcosa in più: ci sono otto punti a racchiudere Carlos Sainz, Charles Leclerc e George Russell e qui si potrebbe anche parlare delle dinamiche interne alla Ferrari, perché lo spagnolo anche a Monza ha fatto ampiamente capire di volersela giocare in pista con il compagno di scuderia, rispetto al quale al momento ha vantaggio nella classifica di Formula 1 2023.

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: GP SINGAPORE

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 364

2. Sergio Pérez (Red Bull) 219

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 117

6. Charles Leclerc (Ferrari) 111

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 79

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Pierre Gasly (Alpine) 37

11. Esteban Ocon (Alpine) 36

12. Oscar Piastri (McLaren) 36

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 583

2. Mercedes 273

3. Ferrari 228

4. Aston Martin 217

5. McLaren 115

6. Alpine 73

7. Williams 21

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 3











