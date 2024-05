CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: chi è ancora a secco? (Gp Miami 2024, 4-5 maggio)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA FRATTURA

Studiando meglio la classifica Formula 1 2024, un primo dato che ci accompagna verso il Gp Miami è quello relativo a una spaccatura, per dirla così: ci sono ancora sette piloti che non sono riusciti ad andare punti. La Racing Bulls di punti ne ha fatti 7 e tutti con Yuki Tsunoda, ancora a quota zero il veterano Daniel Ricciardo il cui rendimento è totalmente sotto le attese, tanto che dai piani alti (ovvero Red Bull) starebbero già pensando a una sostituzione in corso d’opera. Quota zero anche per i due piloti Williams Alexander Albon e Logan Sargeant, per i due Sauber Valtteri Bottas e Guanyu Zhou e i due della Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon: questo è certamente il dato più sorprendente.

Non che l’anno scorso i due francesi avessero incantato, ma se non altro dopo cinque gare stagionali la classifica Formula 1 diceva che Gasly aveva fatto 8 punti mentre Ocon 6, i punti totali della Alpine erano 14 e alla fine dell’anno sarebbero diventati addirittura 120; adesso invece il piazzamento migliore è l’undicesimo posto di Ocon in Cina ma la monoposto non dà garanzie, peccato perché sembrava che il progetto fosse in crescita. Per quanto riguarda le altre, da Sauber e Williams forse non ci aspettavamo troppo ma anche Albon aveva fatto vedere di poter portare la sua macchina a fare più punti delle aspettative, vedremo se per questi piloti a zero arriveranno punti nella classifica Formula 1 2024 dopo il Gp Miami. (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA NEGLI USA!

L’appuntamento con la classifica di Formula 1 2024 scatta sabato 4 maggio, sarà questo il giorno in cui avremo una prima evoluzione della graduatoria per il Mondiale piloti e costruttori visto che anche nel Gp Miami, sesta tappa stagionale, è prevista la Sprint. La situazione non è cambiata rispetto all’inizio, come del resto dal 2021 a questa parte: davanti troviamo Max Verstappen e la Red Bull, pilota olandese e scuderia austriaca hanno già fatto il vuoto e hanno confermato la loro supremazia in Cina, Verstappen ha vinto Sprint e quarta gara lunga della stagione prendendosi un vantaggio di 25 punti sul compagno di squadra Sergio Pérez, due volte sul podio ma beffato prima da Lewis Hamilton e poi da Lando Norris.

Per quanto riguarda i costruttori, la Ferrari regge l’onda d’urto delle Lattine Volanti: se la Red Bull è al comando della classifica Formula 1 2024 con 195 punti, la Rossa arriva a -44 che chiaramente è un distacco importante, ma comunque certifica il fatto che la scuderia di Maranello ha cambiato passo rispetto agli anni scorsi e se la gioca, infatti i risultati della pista dicono che spesso e volentieri Charles Leclerc e Carlos Sainz sono i primi due alle spalle di Verstappen e Pérez, e comunque lo spagnolo ha già vinto una gara. Ci avviciniamo a grandi passi al Gp Miami, dunque possiamo fare ulteriori approfondimenti sullo scenario che ci viene presentato da una classifica Formula 1 2024 che rimane in costante evoluzione.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP MIAMI 2024

Cosa succederà quindi nel weekend dedicato al Gp Miami? La classifica Formula 1 2024 parla chiaro, Verstappen si avvia a vincere il quarto Mondiale consecutivo e per il momento il suo rivale più accreditato rimane Pérez, chiaramente il duello interno alla Red Bull non si verificherebbe perché ci sono ordini di scuderia ben precisi, ma il messicano sta svolgendo al meglio il ruolo di seconda guida perché riesce a tenere alle spalle i rivali, portando via punti. Ad ogni modo, come già detto, Leclerc e Sainz reggono: in Cina entrambi hanno avuto una sorta di battuta d’arresto, hanno mancato il podio e si sono dovuti accodare a una McLaren in lenta ma buona risalita.

Ecco, per la Ferrari a oggi il punto vero è confermarsi seconda forza della classifica Formula 1 2024 , magari pensando di poter mettere i bastoni tra le ruote della Red Bull ma concentrandosi soprattutto sul mettere le altre rivali alle spalle. Se poi dovesse verificarsi un calo della scuderia leader, a quel punto la Rossa sarebbe pronta ad approfittarne; una buona posizione quella della Ferrari, lo stesso non si può dire di una Mercedes che dopo aver dominato in lungo e in largo per quasi un decennio è diventata una macchina mediocre, nemmeno il secondo posto di Hamilton nella Sprint in Cina può soddisfare Toto Wolff che quest’anno nella classifica Formula 1 2024 non ha ancora festeggiato un podio nelle gare lunghe. Succederà nel Gp Miami? Vedremo…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 110

2. Sergio Pérez (Red Bull) 85

3. Charles Leclerc (Ferrari) 76

4. Carlos Sainz (Ferrari) 69

5. Lando Norris (McLaren) 58

6. Oscar Piastri (McLaren) 38

7. George Russell (Mercedes) 33

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 31

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 19

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 4

14. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 195

2. Ferrari 151

3. McLaren 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin 40

6. Racing Bulls 7

7. Haas 5











