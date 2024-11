CLASSIFICA FORMULA 1 2024: ALLUNGO MCLAREN DOPO LA SPRINT

La classifica Formula 1 2024 si modifica per la prima delle due volte nel Gp Qatar 2024: aspettando la gara di domani, a Lusail è andata ovviamente in scena la Sprint – ultima della stagione – che ha visto trionfare Oscar Piastri davanti a Lando Norris e George Russell, grande gioco di squadra da parte della McLaren che ha così avvicinato la possibilità di laurearsi campione del mondo. Ci interessa maggiormente il Mondiale costruttori, essendo quello piloti già assegnato, e ci interessa ancor più perché lo può vincere la Ferrari: ebbene la Rossa ha timbrato quarto e quinto posto con Carlos Sainz di nuovo davanti a Charles Leclerc (bravo a sorpassare Lewis Hamilton).

Di conseguenza nella classifica Formula 1 2024 la McLaren ha guadagnato 6 punti alla Ferrari: non tanti, ma la scuderia inglese ha comunque fatto il massimo consentito e preso altro margine con Norris che ha “premiato” Piastri lasciandolo vincere, adesso il vantaggio sulla Rossa è di 30 punti. Singolo punto per Max Verstappen, bravissimo ancora una volta George Russell a piazzarsi sul podio e, nella classifica Formula 1 204, staccare ancor più Hamilton mentre a chiudere i conti in zona punti è Nico Hulkenberg, che fa guadagnare due punti alla sua Haas nei confronti della Alpine – nona con Pierre Gasly – un buon colpo per provare a difendere il sesto posto tra i costruttori. (agg. di Claudio Franceschini)

UN TITOLO DA DECIDERE!

La classifica Formula 1 2024 ci conduce al Gp Qatar che è il penultimo appuntamento con il Mondiale: ne parliamo già sabato 30 novembre perché oggi andrà in scena l’ultima Sprint Race della stagione. Sappiamo che il primo verdetto è stato emesso: Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva, all’olandese è bastato il quinto posto a Las Vegas controllando Lando Norris e firmando un titolo bellissimo, dopo il braccio di ferro con Lewis Hamilton certamente il più bello e complesso perché nella seconda parte di stagione la Red Bull non era affatto la monoposto più veloce sulla griglia, ma Verstappen è stato bravissimo a gestire.

Se dunque il poker dell’olandese è già storia, nella classifica Formula 1 2024 resta però da assegnare il Mondiale costruttori: qui la grande speranza è quella della Ferrari, che ha due weekend per recuperare 24 punti di margine alla McLaren e dovrà anzitutto dimostrare di poter archiviare una rivalità ormai aperta tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, esplosa in maniera fragorosa, ma non certo per la prima volta, dopo Las Vegas. Al netto di chi dei due abbia ragione, che monegasco e spagnolo firmino una tregua per regalare alla Ferrari un titolo che manca da 16 anni è davvero importante: vedremo allora cosa ci racconterà la pista nel Gp Qatar.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP QATAR

Parliamo ancora della classifica Formula 1 2024: la Ferrari punta a prendersi il Mondiale costruttori mentre Leclerc vuole chiudere al secondo posto tra i piloti, qui i punti da recuperare a Lando Norris sono 21 e, per quanto anche l’inglese abbia ovviamente questo obiettivo, l’inerzia potrebbe essere dalla parte di Maranello visto che il pilota inglese è consapevole di aver buttato via una grande occasione per laurearsi campione del mondo, mangiandosi le mani per qualche errore di troppo e soprattutto per come sono andate le cose in Brasile, quando partiva in pole position con Verstappen diciassettesimo ma a vincere la gara è stato l’olandese.

Per quanto riguarda la classifica Formula 1 2024 costruttori, aritmeticamente non è ovviamente tagliata fuori la Red Bull ma ormai il rendimento viene garantito dal solo Verstappen: Sergio Pérez è l’ombra di se stesso da parecchio tempo e anche per questo le Lattine Volanti si trovano addirittura al terzo posto nella classifica Formula 1 2024, nonostante possano schierare il campione del mondo. Ecco, questo dato aumenta ancor più le proporzioni dell’impresa di Verstappen, forse sottovalutata ma in realtà per nulla banale; noi però ora ci dobbiamo concentrare sui risultati della Ferrari, che dovrà dimostrare di poter fare quel gradino in più per andare a prendersi il Mondiale costruttori.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 404

2. Lando Norris (McLaren) 346

3. Charles Leclerc (Ferrari) 323

4. Oscar Piastri (McLaren) 276

5. Carlos Sainz (Ferrari) 264

6. George Russell (Mercedes) 223

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 211

8. Sergio Pérez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 37

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30

12. Pierre Gasly (Alpine) 26

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 14

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 623

2. Ferrari 593

3. Red Bull 556

4. Mercedes 434

5. Aston Martin 86

6. Haas 52

7. Alpine 49

8. Racing Bulls 46

9. Williams 17