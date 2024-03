Classifica Formula 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Australia a Melbourne (oggi 24 marzo)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP AUSTRALIA MELBOURNE

Altro appuntamento, il terzo stagionale, con la classifica Formula 1 2024: siamo ancora in Oriente, il Gp Australia scatta domenica 24 marzo sul tracciato di Melbourne e, considerato il fuso orario, noi saremo costretti alla levataccia visto che la gara è alle ore 5:00 di casa nostra. Ad ogni buon conto la classifica Formula 1 2024, dopo le tappe in Bahrain e Arabia Saudita, ha già fornito indicazioni abbastanza precise: Max Verstappen è dominante con due vittorie in altrettante gare ed è già in fuga, Sergio Pérez per il momento si sta rivelando ottimo compagno di squadra con un doppio secondo posto che ha permesso a Red Bull di allungare, la Ferrari però sta rispondendo presente.

Nella prima gara Carlos Sainz è salito sul podio e Charles Leclerc è stato quarto nonostante gravi danni all’impianto frenante; a Jeddah invece il monegasco ha ottenuto il podio risultando il primo dei “normali” ma grande scalpore lo ha destato Oliver Bearman, 18 anni, che al debutto in Formula 1 (al posto di Sainz, operato di appendicite) ha centrato uno straordinario settimo posto tenendo alle spalle Lando Norris e Lewis Hamilton. Insomma: nella classifica di Formula 1 2024 la Red Bull è di un altro pianeta, ma la Ferrari può giocare la parte della prima inseguitrice con la possibilità di ridurre ancor più il gap a oggi esistente.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LE ALTRE POSIZIONI

La classifica di Formula 1 2024 ci dice che, in vista del Gp Australia a Melbourne, la terza forza nel Mondiale costruttori è la McLaren: Oscar Piastri si è dimostrato solido e veloce, Lando Norris i punti li fa sempre e comunque, la scuderia britannica per il momento rimane davanti a una Mercedes in calo e deludente, non tutto il male delle frecce d’argento è da ascrivere alla stagione dell’addio di Lewis Hamilton ma è pur vero che in questo momento George Russell ha fatto 10 punti più di lui e in entrambi i Gran Premi lo ha preceduto sul traguardo. Hamilton o meno, la Mercedes delude; poi la solita Aston Martin del solito, combattivo Fernando Alonso, quindi il vuoto con Haas a un punto e le altre a zero.

Nel Mondiale piloti, detto che Verstappen e Pérez sono davanti a tutti, la situazione della classifica Formula 1 2024 è ancora tutta in divenire ma possiamo notare ad esempio che Piastri ha fatto più punti di Norris e questa è sicuramente una notizia, ma del resto entrambe le McLaren sono sempre entrate nei primi otto così come Leclerc e Sainz hanno sempre fatto almeno quarto, poi abbiamo quel Bearman fantastico e cui forse chiedere più del combattivissimo settimo posto era troppo. Ci stiamo divertendo, e ora vedremo l’evoluzione della classifica di Formula 1 2024 dopo il Gp Australia 2024 a Melbourne…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 51

2. Sergio Pérez (Red Bull) 36

3. Charles Leclerc (Ferrari) 28

4. George Russell (Mercedes) 18

5. Oscar Piastri (McLaren) 16

6. Carlos Sainz (Ferrari) 15

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 12

8. Lando Norris (McLaren) 12

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 8

10. Oliver Bearman (Ferrari) 6

11. Nico Hulkenberg (Haas) 1

12. Lance Stroll (Aston Martin) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 87

2. Ferrari 49

3. McLaren 28

4. Mercedes 26

5. Aston Martin 13

6. Haas 1











